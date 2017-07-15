Суббота, 15 июля 2017

Халиф “Исламского государства” Абу Бакр аль-Багдади, вопреки недавним сообщениям разных источников, жив и скрывается в окрестностях сирийского города Ракка – столицы ИГ. Такую информацию передает “Эль-Арабия” со ссылкой на Абу Али Басри, директора департамента разведки и контртеррористических операций МВД Ирака.

В пятницу, передавало Reuters, министр обороны США Джим Мэттис заявил, что не располагает сведениями, подтверждающими гибель Абу Бакра.

Очередное сообщение о смерти халифа исламисты распространили в начале нынешней недели. 11 июля информацию подтвердил Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR).

О гибели Абу Бакра объявлялось неоднократно, в том числе самими исламистами. Одно из последних подобных сообщений выпустило 16 июня Минобороны России. Тогда утверждалось, что лидер исламистов погиб в ночь на 28 мая при налете российской авиации на пригород Ракки.

Однако в дальнейшем неизменно выяснялось, что халиф убит не был.