Суббота, 15 июля 2017

Обвиняемые по делу об атаке на малайзийский Boieng-777, который сбили три года назад над Донецкой областью Украины, могут быть осуждены заочно. Как передает Reuters, такое заявление сделала министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп.

В пресс-службе МИДа прокомментировать заявление Бишоп отказались.

На прошлой неделе стало известно, что дело о катастрофе Boeing будет рассмотрено нидерландским судом по нормам УК Нидерландов. Такое решение приняли представители пяти стран, входящих в международную следственную группу: Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В качестве альтернативы рассматривалась возможность образования специального международного трибунала. Однако от этой идеи страны – участницы следственной группы в итоге отказались.

Между тем следствие по делу продолжается, и в ближайшее время процесс еще не начнется. В Малайзии выражали надежду, что к концу нынешнего года будут официально оглашены лишь имена подозреваемых.

Как передает RFI, в воскресенье, в канун третьей годовщины катастрофы, в Гааге в парке напротив посольства России прошла акция памяти жертв крушения. Близкие погибших установили в парке скамейку с мемориальной доской. На доске написано по-английски “Ждем ответственности и полной ясности. Светлой памяти пассажиров и экипажа Malaysia Airlines MH17, 17 июля 2014 года”, а по-русски – “Человечность превыше политики”.

По окончании акции ее участники передали обращение в российское посольство.

Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту: 283 пассажира, большинство – подданные Нидерландов, и 15 членов экипажа.

В сентябре прошлого года международная следственная группа представила второй отчет о крушении лайнера. Установлено, говорилось в документе, что ракета, сбившая самолет, была выпущена из зенитно-ракетного комплекса “Бук”, находившегося в 6 километрах от города Снежное. “Бук” на Украину доставили из России, а после катастрофы Boeing вернули обратно.

Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке указывал, что к гибели Boeing-777 могут быть причастны более 100 лиц. При этом прокурор он отмечал, что пока не установлено, по чьему приказу действовал экипаж “Бука”.

В начале июня нынешнего расследовательская группа B​​ellingcat опубликовала окончательные доказательства того, что “Бук” был приписан к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной под Курском (войсковая часть № 32406). ЗРК доставили к украинской границе 23-25 июня 2014 года. Российский лейтенант, сержат и двое рядовых, говорилось в докладе, пересекли границу Украины вместе с “Буком”. Также Bellingcat определила круг старших офицеров, которые могли отдать приказ, и командиров, ответственных за проведение операции.