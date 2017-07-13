Четверг, 13 июля 2017

Росфинмониторинг включил в список экстремистов и террористов екатеринбургского видеоблогера Руслана Соколовского.

В списке российских физических лиц Соколовский находится под номером 5847.

После внесения в 2013 году очередных поправок в федеральный закон № 115 “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” все банковские счета фигурантов этого списка блокируются. Схожие законы, принятые в демократических странах, блокируют только те счета, куда поступают деньги на ведение террористической деятельности. Российский же закон предусматривает также блокировку счетов для начисления зарплат, пенсий, пособий и иных необходимых средств.

Адвокат Соколовского Алексей Бушмаков написал на своей ФБ-странице, что все банковские счета его подзащитного были заблокированы.

Накануне в перечень Росфинмониторинга попали бежавшие из России от уголовного преследования политик-националист Вячеслав Мальцев и активист “Новой оппозиции” Юрий Горский.

7 июля Свердловский областной суд снизил Соколовскому срок условного наказания с трех лет шести месяцев до двух лет и трех месяцев. Из приговора было исключено обвинение в незаконном хранении специального средства – ручки с видеокамерой.

11 мая судья Верх-Исетского райсуда Екатерина Шопоняк признала Соколовского виновным и приговорила к трем с половиной годам условного срока. При этом прокурор Екатерина Калинина на прениях требовала для блогера трех с половиной лет реального срока. Соколовский неоднократно отказывался признавать вину, в последнем слове он заявил, что “не понимает, как его можно обвинять в национализме” и сказал, что “не изменил мнение о религии.

Видеоблогера обвиняли по десяти эпизодам. Девять из них – публикация видесюжетов на личном youtube-канале. Все они квалифицированы по части 1 статьи 282 УК (возбуждение национальной или религиозной ненависти либо вражды). Она предусматривает до четырех либо до пяти лет колонии в зависимости от датировки конкретного эпизода: “пакет Яровой”, вступивший в силу в июле 2016 года, ужесточил санкцию по этому обвинению. По шести из упомянутых девяти эпизодов Соколовскому вменена также часть 1 статьи 148 УК (оскорбление чувств верующих; до года реального срока). Еще по одному ему вменяли часть 2 этой же статьи (до трех лет), однако прокурор в прениях от этой части отказалась.

По 10-му эпизоду блогеру была инкриминирована статья 138.1 УК (незаконный оборот технических средств для негласного получения информации), предусматривающая до четырех лет колонии. Блогера обвиняли в использовании “шпионский” ручки с видеокамерой, найденной у него при обыске. Соколовский заявил, что эта ручка ему не принадлежит, а кроме того, “шпионской” она не является, поскольку оснащена индикатором работы.

Ролик “Ловим покемонов в церкви” был снят в Храме-на-Крови, построенном на месте Ипатьевского дома, где в 1918 году расстреляли Николая II и его семью. Через несколько дней после публикации сюжета Екатеринбургская епархия РПЦ подала в прокуратуру донос. УМВД по Свердловской области направило ролик на исследование. Между тем информагентство обратилось с доносом по поводу публикацию видео “Идеальный православный брак?”.

Помимо ролика “Ловим покемонов в церкви” сюжеты, фигурирующие в деле, следующие. Часть 1 статьи 148, часть 1 статьи 282 Соколовскому вменили за видео “В космос летал, чеченцев не видел” (14.07.2015), “Письма ненависти: верующие” (01.12.2015), “Суицид мусульман на ЕГЭ” (24.05.2016), “Патриарх Кирилл, ты п…” (31.05.2016), “Идеальный православный брак?” (18.08.2016), “Соколовский в тюрьме за ловлю покемонов?” (19.08.2016). По одной лишь части 1 статьи 282 квалифицирована публикация роликов “Письма ненависти: феминистки” (01.02.2016) и “Вступил в секту” (03.03.2016).

В видео “Суицид мусульман на ЕГЭ” Соколовский с одобрением отзывается об омоновской облаве на мусульман и последующей их высылке из России.

2 сентября 2016 года Соколовский был задержан, Кировский райсуд арестовал его на два месяца. Несколькими днями позже апелляционная инстанция согласилась перевести политзека под домашний арест. 28 октября Соколовского повторно арестовали под предлогом нарушения условий домашнего ареста. 13 февраля стало известно, что Соколовский вновь переведен под домашний арест. Два месяца спустя СКР объявил об отправке дела в суд.