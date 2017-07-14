Пятница, 14 июля 2017

Российский адвокат Наталья Весельницкая встретилась с Дональдом Трампом-младшим, чтобы рассказать ему о финансировании главой Hermitage Capital Уильямом Браудером предвыборного штаба Хиллари Клинтон. Об этом юрист рассказала в интервью The Wall Strеet Journal.

По словам Весельницкой, она хотела сообщить Трампу-младшему о данных, “которые лично получила в ходе расследования”. В частности, адвокат утверждает, что компания Браудера Ziff Brothers Investments уклонялась от уплаты налогов в России, а также финансировала демократическую партию США. Однако эта информация ее собеседников не заинтересовала, отметила Весельницкая.

Адвокат также рассказала, что вела в отношении Браудера собственное расследование, а собранную информацию лично предоставляла генеральному прокурору России Юрию Чайке. При этом Весельницкая отрицает участие российских властей в организации встречи с сыном президента США. Она пояснила, что встречу ей помогли организовать российские бизнесмены, владельцы Crocus Group Араса и Эмин Агаларовы.

Сам Браудер в интервью Business Insider заявил, что Весельницкая подготовила против него “огромный список обвинений, среди которых убийство, шпионаж, мошенничество, уклонение от уплаты налогов, банкротство и клевета”. По его словам, все свои действия адвокат координировала с Чайкой.

В пятницу начальник главного управления международно-правового сотрудничества российской генпрокуратуры Денис Грунис в интервью RT отрицал сообщения о том, что надзорное ведомство могло быть причастно к организации встречи в США российского адвоката с сыном Трампа. “Генеральная прокуратура России не обменивается данными с частными лицами в США, поэтому предположения об участии ее сотрудников в организации встречи Дональда Трампа-младшего с российским юристом Наталией Весельницкой являются заведомо ложными”, – сказал Грунис.

Во вторник Трамп-младший заявил, что прошлым летом ему предложили от имени “королевского прокурора” (the Crown prosecutor) России компромат на Клинтон. В своем твиттере он опубликовал скриншоты переписки с британским пиарщиком Робом Голдстоуном. Тот уговорил Трампа-младшего встретится с Весельницкой, представляющей Алгаровых. По словам пиарщика, “королевский прокурор” встретился с Агаларовым-старшим и предложил штабу Трампа “некоторые официальные документы и информацию, которая могла бы компрометировать Хиллари и ее контакты с Россией и могла быть бы очень полезной для Вашего отца”. Встреча состоялась 9 июня.

Позже в интервью Fox News Трамп-младший назвал “пустой тратой времени” встречу с Весельницкой. По словам сына президента, разговор шел “ни о чем” и он не стал рассказывать о нем отцу. “Я даже не вспомнил об этом до тех пор, пока вы не начали копаться в этой чепухе. Это было буквально просто потраченные впустую 20 минут, что было просто стыдно”, – сказал Трамп-младший. Сын президента выразил готовность дать показания под присягой обо всех подробностях встречи с российским адвокатом.

Сама Весельницкая заявила, что у нее не было никакого компромата. Адвокат также подчеркнула, что она не представляет российское правительство, а только “саму себя”.

В пятницу американские СМИ сообщили, что во встрече участвовал бывший сотрудник Главного разведывательного управления Генштаба ВС СССР Ринат Ахметшин. Агентство АР называет его “российско-американским лоббистом”. “Сообщается, что Ахметшин имеет связи с российскими спецслужбами, хотя он отрицает это”, – отмечалось в сообщении.