Четверг, 13 июля 2017

Заместитель генерального прокурора Александ Гуцан направил министру юстиции Чехии Роберту Пеликану запрос об экстрадиции лидера арт-группы “Война” Олега Воротникова (Вора). Об этом сообщается на сайте “Свободная Война”.

Как отмечается в документе, Генпрокуратура гарантирует, что “Воротников О.В. будет привлечен к уголовной ответственности только за те преступления, в связи с которыми запрашивается его выдача, и после окончания уголовного преследования либо судебного разбирательства, а в случае вынесения обвинительного приговора – после отбытия наказания, сможет покинуть территорию России”.

Воротникова в России обвиняют по трем эпизодам хулиганства, а также в публичном оскорблении и применении неопасного насилия в отношении представителя власти за акции “Дворцовый переворот” (2010 год) и “Менто-Ауто-Да-Фэ, или Ебаный Прометей” (2012 год). В рамках первой учатники арт-группы перевернули несколько полицейских машин. Во время второй они подожгли автозак на территории 71-го отдела полиции.

18 сентября прошлого года Воротников, прибывший в Чехию из Швейцарии вместе с женой и детьми, был задержан в Праге в соответствии с запросом Интерпола. Спустя три дня Пражский городской суд решил не брать Воротникова под стражу, “не усмотрев в этом необходимости”. Активист под присягой пообещал, что останется на территории Чехии и будет являться в суд по первому требованию для последующих слушаний.

Сообщалось, что Воротникова, его жену и троих детей на время нахождения в Чехии приютил в своем замке князь Карел Шварценберг, бывший глава чешского МИД и кандидат на пост президента страны. Однако позже князь заявил, что Воротников с семьей вернулся в Прагу.

9 ноября 2016 года Пражская городская прокуратура получила запрос о выдаче Воротникова в Россию. “Теперь прокурор изучит поступившие материалы, проведет допрос господина Воротникова, оценит полученные материалы с той точки зрения, если, по его мнению, выдача Воротникова возможна или нет, если выполнены условия для его выдачи. Затем, согласно этому, прокурор подаст соответствующее предложение в городской суд Праги с рекомендацией о выдаче или невыдаче господина Воротникова в Россию”, – сказала тогда представитель прокуратуры Чехии Штепанка Зенклова.

10 мая власти Чехии издали распоряжение о задержании Воротникова. “Он трижды не явился на допрос и не был обнаружен по адресу, который он предоставил суду”, – заявила Зенклова.

Однако 7 июля Пеликан заверил Воротникова, что не согласится на его выдачу России. “Почему я должен выслать вас назад? Нет! – сказал министр. – Это будет мой выбор. И я в нем уверен. Не волнуйтесь. Как я сказал, я уверен, что не выдам, и это ясно, что я не отпущу вас в Россию”.

Активисты “Войны” покинули Россию в начале 2013 года. В ноябре 2010 года Воротников и Леонид Николаев (Леня Ебнутый) были арестованы за проведенную двумя месяцами ранее акцию “Дворцовый переворот”. Их обвинили по пункту “б” части 1 статьи 213 УК (хулиганство по мотивам ненависти к социальной группе сотрудников правоохранительных органов). В феврале 2011-го обоих выпустили под залог. В октябре 2011 года преследование обоих активистов по этому делу было прекращено, а декабре того же года закрыли и само дело. Однако в феврале 2012-го это дело возобновили.

В январе 2012 года было возбуждено новое дело – по факту поджога Николаевым автозака у отдела полиции в ночь с 31 декабря 2011-го на 1 января 2012-го. Дело открыли по части 1 статьи 213 УК. Обвинение, однако, активисту не предъявили.

При этом Николаев тайно вернулся на родину. Он жил под чужим именем и зарабатывал на жизнь физическим трудом. 22 сентября 2015 года Николаев упал с высоты, опиливая деревья в подмосковном городе Домодедове, и умер в реанимации. Активисту был 31 год.

Жену Воротникова Наталью Сокол обвинили по статьям 318 и 319 УК за нападение на полицейских и оскорбление их в 2011 году во время мартовской акции Стратегии-31 в Петербурге. В ноябре 2011-го ее объявили в федеральный, а в декабре – в международный розыск.