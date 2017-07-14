Пятница, 14 июля 2017

Рамзан Кадыров назвал “ерундой” информацию о притеснениях и похищениях геев в республике. Об этом глава Чечни заявил в интервью с редактором спортивного отдела кабельного телеканала HBO Дэвидом Скоттом.

Тех, кто обвиняет власти Чечни в пытках, Кадыров назвал “шайтанами”, “продажными” и “нелюдьми”. “Будь они прокляты за то, что они на нас наговаривают. Они перед Всевышним все равно ответят за это”, – сказал Кадыров.

Кадыров вновь заявил, что в Чечне нет геев. “Нету у нас геев. Если есть – заберите в Канаду, хвала Аллаху, подальше от нас, – сказал он. – Чтобы не было, чтобы очистили кровь. Есть есть такие – пусть забирают”.

Кроме того, Кадыров назвал политику США антироссийской. “Они (американцы. – Ред.) знают, что я – один из тех, кто готов отдать жизнь за Россию, и у меня хорошая армия, которая может нападать и защищать, – сказал глава Чечни. – Посмотрим, что у кого получится”.

“Америка не такое сильное государство, чтобы мы рассматривали его как врага России, – отметил Кадыров. -У нас сильное государство и ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушат, автоматически наши ядерные ракеты полетят, и мы весь мир перевернем, раком поставим”.

Полная версия программы HBO Real Sports, посвященная жизни Чечне при Кадырове, в частности, развитию в республике боев без правил, выйдет во вторник, 18 июля.

1 и 5 апреля в “Новой газете” были опубликованы две статьи Елены Милашиной о жестоких преследованиях геев в Чечне. Журналистка писала о массовых задержаниях, пытках и убийствах гомосексуалов. Затем в нескольких СМИ появились свидетельства ЛГБТ, спасшихся из Чечни.

20 апреля Кадыров на встрече с Владимиром Путиным назвал эти публикации “провокационными”.

22 мая “Новая газета” сообщила, что преследования гомосексуалов в республике продолжаются. В частности, продолжают функционировать секретные тюрьмы и осуществляются внесудебные казни. В публикации говорилось, что одним из убитых в связи с подозрением в гомосексуальной ориентации стал сотрудник Росгвардии.

6 июля уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что СКР не нашел доказательств преследования гомосексуалов в Чечне, поскольку у ведомства нет “конкретных данных” о пострадавших. “Я получила такой ответ, который говорит, что ими не установлены факты, подтверждающие насильственные действия в отношении лиц, в связи с тем, что у них отсутствуют конкретные данные по этим гражданам”, – сказала Москалькова. Обмудсмен отметила, что полученный ей ответ промежуточный и проверка продолжится.