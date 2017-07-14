Пятница, 14 июля 2017

В Краснодарском крае жители многоквартирного дома, отправленного властями под снос, перекрыли федеральную трассу М4 “Дон” от поселка Кабардинка до курорта Геленджик. Об этом сообщает “Новая газета”.

Протестующие установили на пешеходном переходе два гроба. По словам членов инициативной группы, они символизируют жертвы дома на Красногвардейской. Участники акции держали плакаты “Мэр Хрестин отбирает наше жилье”, “Путин, помогите вернуть наше законное жилье”. Около 10 минут федеральная трасса оставалась перекрыта, еще полчаса участники акции частично блокировали проезд, выстроившись в линию на переходе и пропуская машины только по обочинам. На трассе образовалась многокилометровая пробка.

14-этажный дом семей в Геленжике был возведен без разрешения на строительство. В 2012 году мэр Геленджика Виктор Хрестин подписал документы о переводе земельного участка в категорию селитебных. В 2014 году за застройщиком признали право собственности и более 65 семей купили квартиры. Однако в в июне 2015 года суд отменил решение о признании права собственности и постановил снести дом. Верховный суд отменил решение о сносе и отправил дело на пересмотр. Но Геленджикский городской суд, а затем Краснодарский краевой суд снова поддержали решение о сносе.

К акции протеста присоединились жители поселка “Пушкинский дол”. Он был построен на землях лесхоза, которые власти Геленджика планировали перевести в категорию предназначенных под индивидуальное жилищное строительство. Но после продажи 442 участков власти передумали вносить изменения в генплан. Минприроды Краснодарского края стало выносить решения о сносе строений.

Кроме того, в акции участвовали рыбаки Геленджика. Они протестуют против решения властей города забрать причал, принадлежащий рыбацкому кооперативу.

Прибывшая полиция потребовала немедленно освободить трассу. По громкой связи силовики объявили, что к месту акции отправлены все полицейские экипажи в городе за исключением одного. Не менее шести человек были задержаны. В задержании участвовали казаки с нагайками.

В отношении пяти человек возбуждены дела об административном правонарушении по части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несанкционированном митинге, создавшем помехи функционированию объектов транспортной инфраструктуры), сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.