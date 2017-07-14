Пятница, 14 июля 2017

Двоих полковников из центрального аппарата ФСБ арестовали по подозрению в вымогательстве взятки, сообщает “Коммерсант” со ссылкой на источники. По сведениям издания, сотрудники получили около миллиона рублей от главы ЧОПа за заключение контракта на охрану дипломатических объектов.

Начальник одной из служб Андрей Кутернин и его заместитель Алексей Костенков обвиняются военным следственным управлением СКР по Москве в совершении преступления, предусмотренного пунктами “а” и “в” части 5 статьи 290 УК (получение взятки в крупном размере группой лиц, занимающих госдолжности). Оба полковника арестованы Московским гарнизонным военным судом, который недавно по ходатайству следствия продлил им меры пресечения.

Дело возбудили, после того как в управление собственной безопасности спецслужбы обратился гендиректор ЧОПа “Отряд-1″ Глеб Сницеров. Мужчина сообщил, что у него вымогают деньги сотрудники ФСБ, которые курируют работу Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИДе. По его словам, он не единожды отдавал офицерам по несколько сотен тысяч рублей, однако они продолжают требовать от него денег, обещая увеличить число охраняемых объектов в контракте.

Управление собственной безопасности организовало следственный эксперимент, в ходе которого Сницеров передал Костенкову очередную взятку. полковник был задержан с поличным. Он согласился сотрудничать со следствием и дать показания на своего начальника Кутернина.

ЧОП “Отряд-1″ заключил с ГлавУпДК контракт стоимостью 113,9 миллиона рублей. С 2017 по 2019 год под его охраной будут находиться здания самого главка и его культурного центра, а также еще 13 объектов.

1 июля “Коммерсант” сообщал, что пятеро сотрудников управления ФСБ по Москве и области обвиняются во взяточничестве. По версии следствия, они вымогали у директора одного из военных предприятий несколько миллионов рублей. В случае отказа чекисты угрожали возбуждением уголовного дела за нарушения при оформлении на работу сотрудников

Источники издания сообщили также еще об одном коррупционном деле в отношении полковника из УФСБ по Москве и области. По версии следствия, он вымогал 100 тысяч долларов за прекращение проверок в отношении учреждений департамента культуры правительства Москвы. полковник утверждал при этом, что деньги пойдут его руководству.

Сейчас в УФСБ по Москве и области проводится масштабная антикоррупционная проверка, сообщили источники. По ее результатам в отставку могут быть отправлены некоторые руководители управления.