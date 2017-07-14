Пятница, 14 июля 2017

Связанные с российскими спецслужбами хакеры атаковали энергетические сети Ирландии, чтобы проникнуть в системы их контроля. Об этом сообщает The Times со ссылкой на экспертов по компьютерной безопасности.

В июне группа хакеров, связанная с российским Главным разведывательным управлением, разослала сотрудникам Совета электроснабжения Ирландии (Electricity Supply Board of Ireland, ESB) письма с вредоносными программами. По данным издания, сообщения получали в основном инженеры, имеющие доступ к системам контроля энергосетей.

Свидетельств нарушений в работе энергосетей не обнаружено, отмечает издание. Однако по мнению специалистов по вопросам кибербезопасности, хакеры могли украсть данные и пароли доступа к системам безопасности энергетики. Ирландский национальный центр кибербезопасности (Ireland’s National Cyber Security Centre) заявил, что работает над этим вопросом.

По мнению источников издания, российские спецслужбы используют Ирландию как полигон для кибервойны. Также не исключено, что это “одна из нескольких стран Евросоюза”, которую Россия “может пытаться дестабилизировать”. Отмечается, что Ирландия служит “важной базой” для многих технологических гигантов США, в частности Facebook и Apple.

Издание отмечает, что против ирландских компьютерных систем применили тактику, аналогичную недавней атаке на американские электростанции и ядерные установки.

1 июля Reuters сообщало, что власти США готовятся к возможной хакерской кампании, нацеленной на объекты промышленной и энергетической инфраструктуры, в том числе связанные с ядерным сектором. По данным американских спецслужб, с мая хакеры рассылают фишинговые письма в компании, работающие в этой области экономики. С помощью вредоносных программ киберпреступники собирают информацию о работе электронных систем, которую позднее могут использовать для перехвата контроля над ними.

7 июля Bloomberg со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников сообщило, что в конце июня иностранные хакеры атаковали более 10 электростанций США, включая АЭС Wolf Creek. Основные подозрения падают на Россию. Целью атаки была проверка хакерами возможностей нарушить энергоснабжение страны, заявили источники агентства. Кроме электростанций, была атакована компания, которая производит системы управления энергетическим оборудованием. Электростанциям было разослано общее предупреждение.

Как отмечают источники агентства, вероятность причастности России к нападению “вызывает особую тревогу”. До этого российским хакером удавалось частично проникнуть в энергосистему Украины. По мнению источников, в этот раз нападавшие “тестировали все более современные инструменты для отключения электроснабжения”.