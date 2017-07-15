Суббота, 15 июля 2017

Вячеслав Владимирович Моше Кантор является владельцем ПАО «Акрон», организации, производящей минеральные удобрения. Один из наиболее известных жителей планеты. Этот влиятельный человек является главой Европейского еврейского конгресса. Также он включен в составе Форбс. По информативным данным 2015 года, имущество Кантора свыше 2 милл. $.

Биография

Вячеслав Моше Кантор – успешный предприниматель, миллиардер. Занимается общественной деятельностью. Родился он в Москве 8 сентября 1953 года. Женат. Воспитывает с супругой Анной Кантор четырёх сыновей и дочь.

Миллионер вкладывает средства не только в развитие бизнеса, но и помогает нуждающимся. Им систематически создаются разнообразные программы социального и культурного значения.

Карьера Кантора

За годы своей работы этот замечательный человек сделал хорошую карьеру. Он основал в нашей стране агрохимический холдинг и занимается деятельностью в политике.

Кантор желает, чтобы между людьми царило уважение и взаимопонимание, вне зависимости от культуры и религиозных убеждений. Кантор – ярый противник терроризма и ядерного оружия. Политик входит в число самых богатых предпринимателей в России и находится на 33 месте, по информации, полученной за прошлый год.

Когда в нашей стране начался период развития рыночной экономики, деятель стал заниматься производством минеральных удобрений для аграрной промышленности и сельского хозяйства. Благодаря огромному вкладу в развитие России Моше был удостоен премии. Президент страны выдал ее деятелю в виде ордена.

Позиция политика

Кроме эффективной предпринимательской деятельности миллиардер решил служить обществу. Он постепенно вошел в Совет Федерации. В 2000 году служил советником по экономическим вопросам. В 2005 году Кантор стал главой некоммерческой российской организации, занимающейся проблемами российских евреев.

Вячеслав всегда помогает евреям, ценит их интересы. Кантор оказывает услуги на уровне международных и правительственных структур. На будущее успешный бизнесмен строит планы и занимается различными делами.

Вячеслав добивается, чтобы терроризм и экстремизм оставались в далеком прошлом. Кроме того, он выступает против использования ядерного оружия и добивается «безопасной толерантности».

Кантор занимается благотворительностью. Большое внимание бизнесмен уделяет культуре.