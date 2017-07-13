Политзеку Кашапову назначили восемь лет административного надзора
Ухтинский горсуд назначил восемь лет административного надзора после выхода из колонии политзеку Рафису Кашапову. Об этом активистке Евгении Хващинской сообщила жена политзека Нурзия, передает ОВД-Инфо.
9 июля стало известно, что администрация ИК-19 в Коми, где Кашапов отбывает трехлетний срок, подала иск о назначении ему пяти лет административного надзора после освобождения.
Срок наказания 59-летнего Кашапова истекает в конце декабря. После этого активист должен будет в течение восьми лет периодически отмечаться в полиции. Нарушение этого предписания грозит возбуждением дела по статье 314.1 УК (уклонение от административного надзора), предусматривающей до года реального срока.
Кашапов, председатель отделения Всетатарского общественного центра в Набережных Челнах, был арестован в декабре 2014 года за публикацию в интернете трех текстов и одного демотиватора с критикой аннексии Крыма и агрессии России на Восточной Украине. 15 сентября 2015-го судья Набережночелнинского горсуда Дан Шакуров приговорил общественника к трем годам общего режима по части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды) и части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет).
Сам Кашапов не отрицал факта публикации текстов и демотиватора, однако настаивал, что состава преступления в этих действиях нет. Выступая в своем процессе с последним словом, он подчеркнул, что дело полностью сфабриковано ФСБ.
13 ноября 2015-го Верховный суд Татарии оставил решение Шакурова в силе, сняв с политзека лишь дополнительное наказание – двухлетний запрет пользоваться соцсетями по выходе из колонии.
Сразу по прибытии в начале 2016 года в ИК-19 на Кашапова одно за другим начали по надуманным поводам налагать взыскания. Его минимум четырежды отправляли в ШИЗО, перевели в ОСУОН (отряд строгих условий отбывания наказания); наконец, в апреле 2016-го стало известно, что политзека переводят в ЕПКТ (единое помещение камерного типа – внутреннюю тюрьму) ИК-31 строгого режима в городе Микунь.
В декабре прошлого года здоровье Кашапова ухудшилось. Как выяснилось, у политзека сильно понижено давление. Кроме того, в феврале 2017-го, после перевода общественника во фсиновскую больницу № 18 в Ухте, выяснилось, что он также страдает язвой желудка. В январе на встрече со своим адвокатом Русланом Гарифуллиным Кашапов заявил: “В случае моей смерти виновными считать сотрудников ФСБ, УФСИН Республики Коми, прокуратуру”.
В начале апреля сообщалось, что политзека увезли из больницы в неизвестном направлении. Как можно заключить теперь, его вернули в ИК-19 по истечении годового срока в ЕПКТ.
В январе 2016 года стало известно, что Кашапов подал жалобу на приговор в ЕСПЧ. Это была первая жалоба в Страсбург на решение, вынесенное по статье 280.1 УК.
В январе нынешнего года СМИ передавали, что политзек обратился с жалобой на эту норму в Конституционный суд.