Четверг, 13 июля 2017

Ухтинский горсуд назначил восемь лет административного надзора после выхода из колонии политзеку Рафису Кашапову. Об этом активистке Евгении Хващинской сообщила жена политзека Нурзия, передает ОВД-Инфо.

9 июля стало известно, что администрация ИК-19 в Коми, где Кашапов отбывает трехлетний срок, подала иск о назначении ему пяти лет административного надзора после освобождения.

Срок наказания 59-летнего Кашапова истекает в конце декабря. После этого активист должен будет в течение восьми лет периодически отмечаться в полиции. Нарушение этого предписания грозит возбуждением дела по статье 314.1 УК (уклонение от административного надзора), предусматривающей до года реального срока.

Кашапов, председатель отделения Всетатарского общественного центра в Набережных Челнах, был арестован в декабре 2014 года за публикацию в интернете трех текстов и одного демотиватора с критикой аннексии Крыма и агрессии России на Восточной Украине. 15 сентября 2015-го судья Набережночелнинского горсуда Дан Шакуров приговорил общественника к трем годам общего режима по части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды) и части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет).

Сам Кашапов не отрицал факта публикации текстов и демотиватора, однако настаивал, что состава преступления в этих действиях нет. Выступая в своем процессе с последним словом, он подчеркнул, что дело полностью сфабриковано ФСБ.

13 ноября 2015-го Верховный суд Татарии оставил решение Шакурова в силе, сняв с политзека лишь дополнительное наказание – двухлетний запрет пользоваться соцсетями по выходе из колонии.

Сразу по прибытии в начале 2016 года в ИК-19 на Кашапова одно за другим начали по надуманным поводам налагать взыскания. Его минимум четырежды отправляли в ШИЗО, перевели в ОСУОН (отряд строгих условий отбывания наказания); наконец, в апреле 2016-го стало известно, что политзека переводят в ЕПКТ (единое помещение камерного типа – внутреннюю тюрьму) ИК-31 строгого режима в городе Микунь.

В декабре прошлого года здоровье Кашапова ухудшилось. Как выяснилось, у политзека сильно понижено давление. Кроме того, в феврале 2017-го, после перевода общественника во фсиновскую больницу № 18 в Ухте, выяснилось, что он также страдает язвой желудка. В январе на встрече со своим адвокатом Русланом Гарифуллиным Кашапов заявил: “В случае моей смерти виновными считать сотрудников ФСБ, УФСИН Республики Коми, прокуратуру”.

В начале апреля сообщалось, что политзека увезли из больницы в неизвестном направлении. Как можно заключить теперь, его вернули в ИК-19 по истечении годового срока в ЕПКТ.

В январе 2016 года стало известно, что Кашапов подал жалобу на приговор в ЕСПЧ. Это была первая жалоба в Страсбург на решение, вынесенное по статье 280.1 УК.

В январе нынешнего года СМИ передавали, что политзек обратился с жалобой на эту норму в Конституционный суд.