Четверг, 13 июля 2017

Американские власти отказались выдать визы российским дипломатам, которые должны были заменить 35 сотрудников российской дипмиссии, выдворенных из США в декабре. Об этом заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

“Вашингтон не только не отменил решение о выдворении наших сотрудников, но и отказывается выдавать визы тем, кто должен ехать на замену”, – сказала Захарова.

По словам Захаровой, если администрация Трампа не отменит санкции против российских дипломатов, Москва может не только симметричным образом выслать дипломатов, но и сократить численность сотрудников американского посольства в Москве. “Численный состав посольства США в Москве очень сильно превышает количество наших посольских работников в Вашингтоне. Соответственно, один из напрашивающихся вариантов, помимо чисто симметричной высылки американцев, – просто уравнять персонал”, – сказала представитель МИД.

Кроме того, по словам Захаровой, речь также может идти о конфискации недвижимости посольства США в России: дачи и склада в Москве, выделенных по двусторонним соглашениям 1971 года.

Представитель МИДа добавила, что американская администрация “предпринимает попытки делать абсолютно неприемлемые увязки, не имеющие отношения в данной ситуации”.

В пятницу заместитель помощника президента США Себастьян Горка сказал в интервью СNN, что возвращение России посольских дач возможно при условии ее “добросовестного поведения”, в частности, в Сирии. В Белом Доме хотят “дать шанс взаимодействию и сотрудничеству” с Москвой, отметил чиновник.

Как передает ТАСС, пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неприемлемой постановку вопроса об условиях, которые должна выполнить Москва для возврата дипломатической недвижимости.

“Возврат России ее дипсобственности не может и не должен обуславливаться чем бы то ни было. Это (конфискация недвижимости. -Ред.) категорическим образом противоречит международного праву. Скорее всего, это была какая-то некорректная формулировка, потому что речи об этом (требованиях к России. -Ред.) идти не может”, – сказал пресс-секретарь.

По словам Пескова, Путин еще не решил, будут ли какие-то меры применяться в ответ на санкции против дипломатов. Чиновник назвал американские санкции “серьезным испытанием терпения российской стороны”.

В конце декабря власти США выслали из страны 35 российских дипломатов. Одновременно сотрудникам российской дипмиссии дали 24 часа на то, чтобы покинуть две посольские дачи в Нью-Йорке и Мэрилэнде. По словам предыдущего президента Барака Обамы, эти дачи использовались российской разведкой. Администрация Обамы предприняла такие шаги в связи с вмешательством Москвы в выборы и преследованиями американских дипломатов в России.