Четверг, 13 июля 2017

Исполнительный директор концерна Siemens Джо Кэзер рассматривает возможность выхода из совместных предприятий с российскими компаниями после скандала с поставкой произведенных немецкой компанией газовых турбин в Крым. Об этом сообщает немецкое издание Wirtschafts Woche.

По словам собеседников издания, концерн может прекратить участие в ООО “Сименс – технологии газовых турбин”. Именно это предприятие изготовило для строительства станции на Тамани турбины, в дальнейшем оказывавшиеся в Севастопале. Siemens владеет 65 процентами акций предприятия Siemens, 35 процентов принадлежит ОАО “Силовые машины”.

Также рассматривается выход из ЗАО “Интеравтоматика”, 45,72 процента аукций которого принадлежат Siemens. По данным немецкой компании, это предприятие реконструировало турбины, чтобы они не могли быть признаны продукцией Siemens.

Однако пресс-секретарь Siemens Филипп Энч в комментарии РИА “Новости” назвал “спекуляцией” статью в WirtschaftsWoche. “Мы говорили, что мы рассмотрим дальнейшие последствия. Это было в нашем заявлении, поэтому дальнейшие спекуляции я не могу комментировать”, – заявил представитель концерна.

На прошлой неделе Reuters передавало, что две из четырех турбин Siemens, которые согласно контракту должны были быть установлены на строящейся электростанции в Тамани, прибыли морем в Севастополь. В Siemens заверили, что “примут оперативные меры, чтобы предотвратить незаконное использование оборудования”. В частности, концерн не будет участвовать в монтаже турбин и обеспечивать их гарантийное обслуживание.

10 июля в Siemens заявили, что не давали согласия на поставку турбин на аннексированный украинский полуостров, а в компании “Технопромэкспорт” за последние несколько месяцев неоднократно письменно подтверждал, что в Крым оборудование не попадет. Концерн сообщил, что привлечет контрагента к ответственности.

Во вторник Siemens подал в Арбитражный суд Москвы иск к “Технопромэкспорту” и “Сименсу – технологиям газовых турбин”.

В тот же день посол Германии в России Рюдигер фон Фрич заявил, что расследовать обстоятельства поставок, нарушающих санкции ЕС, должны не германские, а российские власти. “Если то, что произошло, – правда, то Siemens была серьезно обманута, и это было нарушением контракта, серьезным подрывом доверия и очень сильным ударом по инвестициям в Россию”, – отметил дипломат.

В четверг Reuters сообщило, что на судне, пришвартованном в порту Феодосии, обнаружены четыре объекта цилиндрической формы, накрытые брезентом. По форме и размерам эти объекты длиной несколько метров каждый соответствуют турбинам Siemens, фотографии которых опубликованы в открытом доступе, и генераторам к ним – генераторы поставляются в комплекте с турбинами.

В тот же день “Фонтанка” сообщила, что гендиректора “Силовых машины” Романа Филлипова допросили в ФСБ в качестве подозреваемого по делу о разглашении гостайны после обысков у него дома и в рабочем кабинете. Согласно фабуле дела, Филлипов ознакомил посторонних лиц с некими документами, содержащими секретные сведения. При этом в спецслужбе пока не установили, сделал он это намеренно или по неосторожности. Дело могут переквалифицировать на статью о халатности. Филиппова после допроса отпустили, однако в любом случае он лишится должности, так как его допуск к секретным материалам аннулируют.