Четверг, 13 июля 2017

Информацию о бывшем эмигранте из Чечни, чемпионе мира по MMA Мураде Амриеве удалили из базы данных федерального розыска МВД. Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на юриста Комитета по предотвращению пыток (КППП) Альберта Кузнецова.

Кузнецов назвал прекращение розыска Амриева “результатом совместной работы правозащитников и СМИ”.

4 июля в Пятигорске, куда Амриев приехал для лечения правой руки, пыталась задержать спортсмена. При этом участковый сказал журналисту и члену КППП Констанстину Гусеву, снимавшему квартиру для Амриева, что бывший эмигрант находился в федеральной базе розыска.

В тот же день адвокат Амриева подал в грозненский ОП-3 “Старопромысловский” жалобу на то, что спортсмена не исключили из базы. Однако в отделе юристу продемонстрировали письмо о снятии Амриева с розыска, направленное заместителем начальника отдела М. Магомадовым начальнику информационного центра регионального МВД Х. Дундулову еще 14 июня – в день закрытия дела.

После этого председатель КППП Игорь Каляпин обратился к главе федерального МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой дать указание о немедленном исключении Амриева из базы разыскиваемых лиц и прекращении его незаконного преследования.

Грозненцу Амриеву вменялась часть 3 статьи 327 УК (использование заведомо подложного документа), предусматривающая до двух лет исправработ или до полугода ареста. Согласно фабуле дела, получая в 2001 году паспорт, Амриев указал неверный год рождения – 1986-й вместо 1985-го. В действительности грозненцу выдали документ на основании копии свидетельства о рождении, утраченного во время войны. В копии уже присутствовала ошибка, и Амриев указал на это, однако исправлять дату в милиции не стали. В дальнейшем он неоднократно предпринимал попытки устранить ошибку, но обращения в паспортно-визовую службу результата не принесли.

Дело против Амриева открыли в ноябре 2013 года, после того как он подал на кадыровцев заявление по факту пыток. При этом первоначально расследованием занимался начальник угрозыска городского УМВД. Грозненца объявили в розыск, однако в 2014-м исключили из базы разыскиваемых лиц.

25 августа 2013 года кадыровцы похитили Амриева в центре Грозного и отвезли в городское УМВД, где двое суток избивали, пытали током, подвешивали к потолку и подвергали унижениям. Под пытками Амриев подписал документы о совершенном в 2008 году покушении на начальника грозненской полиции Магомеда Дашаева. В преступлении подозревался старший брат Амриева, к тому времени поселившийся в Германии.

Амриев обратился в Комитет против пыток (предшественник нынешнего КППП), а в дальнейшем выехал за границу.

4 июня Амриев прибыл в Россию, чтобы подать в Москве документы на новую визу. На станции Суземка в Брянской области его сняли с поезда, чтобы этапировать в Грозный. Как выяснилось, 1 февраля он был повторно объявлен в розыск по делу, несмотря на истечение срока давности.

6-го числа транспортная прокуратура в Брянске постановила освободить Амриева. Однако у здания ведомства эмигранта поджидали кадыровцы – двое полицейских оперативников и спецназовцы в масках. Одного из кадыровцев в Брянске Амриев опознал как силовика, пытавшего его в 2013 году в Грозном.

Амриев сумел застать силовиков врасплох. Выскочив из здания, он запрыгнул в машину к поджидавшим его знакомым, и они уехали.

В ночь на 8 июня Амриев был задержан белорусскими пограничниками. Следующей ночью его выдали ФСБ на российской границе, а днем 9-го передали кадыровцам. В Чечне с Амриева взяли подписку о невыезде.

10-го числа бывший эмигрант выступил на пресс-конференции в Грозном совместно с членом Совета по правам человека при главе Чечни Хедой Саратовой. Он сообщил, что с момента доставки в Чечню никто его “не тронул и даже словом не обидел”. “На данный момент никакой угрозы моей безопасности, безопасности моих родственников в республике нет и не будет, – подчеркнул бывший эмигрант. – Нам дали такое слово”.

На другой день стало известно, что Амриев отказался от услуг адвоката КППП Петра Заикина.

14 июня “Новая газета” передавала, что отказ от адвоката Заикина был первым условием, которое кадыровцы выдвинули семье бывшего эмигранта. Вторым являлось признание вины. Однако, несмотря на то, что дознаватель ОП-3 Окуев добивался от Амриева “деятельного раскаяния”, тот отказался признать себя виновным. Бывший эмигрант подал ходатайство о прекращении преследования за истечением срока давности, то есть по нереабилитирующему основанию.

В тот же день Окуев вынес соответствующее постановление.