Четверг, 13 июля 2017

Служба безопасности Украины объявила о задержании в Киеве агента российских спецслужб, который намеревался получить секретные документы и завербовать сотрудника Минобороны страны. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

Согласно фабуле дела, задержанный, уроженец Донецка, время от времени находившийся в Киеве, установил тайный контакт с бывшим военнослужащим украинской армии. По версии спецслужбы, мужчина хотел получить секретные материалы из Генштаба вооруженных сил Украины и, а также данные про сотрудников украинского военного ведомства, имеющих доступ к гостайне.

В СБУ утверждают, что задержанного интересовали сведения о личном составе, дислокации, обеспечении, вооружении и перемещениях соединений украинских вооруженных сил и Нацгвардии. Кроме того, подозреваемый интересовался поставками на Украину оружия странами-членами НАТО, проведением украино-американских военных учений “Sea Breeze 2017″ и данными об американских офицерах-инструкторах, которые тренировали украинских военных.

В спецслужбе не раскрывают имени задержанного и других сведений о нем.

Как сообщается, мужчине огласили подозрение по статье 111 УК Украины (госизмена). Оглашение подозрения в украинском уголовно-процессуальном кодексе соответствует предъявлению обвинения в российском. Фигуранту дела грозит от двенадцати до пятнадцати лет лишения свободы. СБУ будет ходатайствовать в суде об аресте задержанного.