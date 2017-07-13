Четверг, 13 июля 2017

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прокурор потребовал шесть с половиной лет лишения свободы для блогера Александра Лапшина, гражданина России, Украины и Израиля. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Лапшин обвиняется в незаконном посещении Нагорного Карабаха и незаконном въезде в Азербайджан, а также в публичных высказываниях о независимости Карабаха.

В Нагорном Карабахе Лапшин побывал в 2011 и 2012 году, после чего был внесен Азербайджаном в черный список лиц, которым запрещен въезд в страну. Тем не менее в июне 2016 года Лапшин сумел побывать в Баку, въехав в Азербайджан по своему украинскому паспорту. В этом документе его имя написано по-украински как “Олександр”, из-за чего пограничники не смогли распознать в Лапшине фигуранта черного списка. Блогеру грозит до восьми лет лишения свободы.

15 декабря 2016 года Лапшина задержали в аэропорту Минска по запросу прокуратуры Азербайджана. 12 января консул Израиля в Минске Юлия Рачинская посетила Лапшина в СИЗО. До этого в израильском МИДе сообщали, что консула не допускают к Лапшину, так как “власти Белоруссии не признают Лапшина гражданином Израиля, а считают гражданином России”.

17 января глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва выступает против выдачи Лапшина властям Азербайджана. “Мы против того, чтобы экстрадировать граждан РФ, задержанных в той или иной стране, в третью страну”, – сказал министр.

26 января Минский городской суд отклонил жалобу Лапшина на решение Генпрокуратуры Белоруссии о его экстрадиции в Азербайджан. 7 февраля Верховный суд Белоруссии подтвердил решение суда первой инстанции и оно вступило в законную силу. Слушания прошли в закрытом режиме; сам блогер на них доставлен не был.

Вечером того же дня Лапшина доставили спецрейсом из Минска в Баку и передали Службе государственной безопасности Азербайджана.

Лапшин занимал 51-ю строчку в рейтинге пользователей “Живого журнала”. В общей сложности на его блоги и аккаунты в соцсетях подписаны около 30 тысяч человек.