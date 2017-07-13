Четверг, 13 июля 2017

В Хабаровске неизвестные в ночь на пятницу облили краской местный избирательный штаб Алексея Навального. Об этом сообщает “Хабаров.Today” со ссылкой на координатора штаба Алексея Ворсина.

“Я пришел открывать штаб, а окна и двери замазаны краской. В замочную скважину залили суперклей. Я вызвал сотрудников полиции, чтобы написать заявление”, – сказал Ворсин.

По словам активиста, хабаровский штаб Навального продолжает подвергаться давлению: накануне суд назначил 30 часов обязательных работ по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий) волонтеру штаба Виктору Лученко за одиночный пикет, состоявшийся в начале июля. Тогда полиция посчитала три одиночных пикета одним несогласованным мероприятием. В пятницу суд должен рассмотреть административные дела еще двух волонтеров штаба: Екатерины Шабалиной и Сергея Примакова.

Во вторник полиция изъяла компьютеры в штабе Навального в Красноярске. Свои действия силовики мотивировали подозрением в нарушении авторских прав и создании вредоносных компьютерных программ в отношении руководителя федерального штаба политика Леонида Волкова.

8 и 9 июля всей стране волонтеры предвыборных штабов Навального проводили “агитационный субботник”. Около 150 активистов были задержаны.

Накануне “агитационного субботника” полиция блокировала штабы Навального и изымала агитационные материалы. Обыски прошли в штабах в Новосибирске, Астрахани, Вологде, Екатеринбурге, Казани. Только от изъятия продукции с центрального склада в Москве материальный ущерб составил 1,33 миллиона рублей, сообщал Волков.

6 июля около 6 часов утра сотрудники СКР и полиции пришли в московский штаб. Дежурившего там Александра Туровского избили. Днем7 июля его госпитализировали в Институт имени Склифосовского на скорой помощи. У Туровского диагностировано сотрясение головного мозга, ему была сделана люмбальная пункция. Однако утром 8 июля волонтера выписали. Туровского увезли в отдел полиции, а затем в суд. Судья Замоскворецкого райсуда Елена Аверченко оштрафовала его на 500 рублей по статье 19.3 КоАП (невыполнение законного требования полицейского).