Четверг, 13 июля 2017

Государственная финансовая прокуратура Франции по поручению российской Генпрокуратуры наложила арест на имущество экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова и его бывшей жены Жанны Булах. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Речь идет о квартире с мебелью и предметами искусства, вилле в Сен-Тропе и нескольких отелях в Куршевеле. По предварительной оценке, стоимость имущества составляет 120 миллионов евро.

Как сообщается, Генпрокуратура обратилась к французским правоохранителям с просьбой арестовать имущество, которое, по версии следствия, Кузнецов приобрел на похищенные в России деньги в 2016 году. Ранее это имущество уже арестовывалось по аналогичному обращению ведомства, однако арест был отменен после обжалования по формальным основаниям.

Кузнецов и экс-глава совета директоров казахстанского БТА-банка Мухтар Аблязов были задержаны на своих виллах на Лазурном берегу в июле 2013 года. В январе 2014-го Апелляционный суд Экс-ан-Прованса принял решения об их экстрадиции в Россию, однако позже Кассационный суд эти решения отменил. Тем не менее в октябре Апелляционный суд Лиона вновь признал требования российской Генпрокуратуры законными.

В марте 2015 года Кассационный суд Франции подтвердил законность экстрадиции Кузнецова. В дальнейшем его адвокаты обжаловали декрет о выдаче в Госсовет страны.

В декабре прошлого года Госсовет запретил выдавать Аблязова. По делу Кузнецова окончательное решение все еще не вынесено.

В апреле бывший чиновник был переведен под домашний арест. Суд решил, что в нарушение Европейской конвенции Кузнецова необоснованно долго содержали под стражей.

Кузнецов, заочно арестованный в июне 2011 года, обвиняется по части 4 статьи 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), части 4 статьи 160 (растрата), а также части 3 статьи 174.1 УК (легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, Кузнецов вместе с сообщниками причинил жилищно-коммунальному хозяйству Подмосковья ущерб на сумму более 3,5 миллиарда рублей. Предполагается, что в период с 2005 по 2008 год злоумышленники обманным путем выкупили у предприятий ЖКХ долги муниципальных образований в нескольких районах области, а затем выделили на их погашение бюджетные средства.

Помимо Кузнецова в деле фигурируют его бывший заместитель Валерий Носов, бывший гендиректор компании “Московская областная трастовая компания” Владислав Телепнев и экономист компании “НЭС-Финанс” Елена Кузнецова, которая приходится экс-министру сестрой.

Дело о мошенничестве в сфере ЖКХ в Подмосковье было возбуждено в 2008 году. Кузнецов после этого немедленно уволился и вместе с женой, гражданкой США, уехал в Америку. Выяснилось, что у самого экс-министра тоже было американское гражданство. С 2010 года Кузнецов находился в федеральном розыске, а с прошлого года – в международном.