Четверг, 13 июля 2017

Франция сегодня сталкивается с рядом вызовов.

1. Угроза потери “французскости”, французской идентичности. Очень много мигрантов, и, в отличие от старых, новые мигранты не хотят интегрироваться во французское общество.

2. Угроза потери безопасности. Пригороды крупнейших [городов] контролируются не полицией, а криминальными этническими группировками и молодежными бандами…

3. Угроза потери суверенитета…

4. Угроза потери демократии…

5. Угроза потери политической системы…

6. Угроза потери уровня жизни. Экономика Франции стоит на месте. Социальная система слишком дорога и будет демонтирована…

7. Угроза потери места в мире…

Справится ли Франция с этими вызовами?

Сергей Марков, политолог, член Общественной палаты

В первые годы царствования Людовика Филиппа дела шли нехорошо… Оказалось, что во Франции слишком много иностранцев. “Побежденные и изгнанники, – писал Арго, – нахлынули во Францию из всех стран… Они обходились нашей казне в 3-4 миллиона франков в год. Между тем у нас у самих дела были трудные – дороговизна, безработица, тяжкие налоги. Далеко не всегда было удовлетворительным и поведение этих эмигрантов. Многие из них не слишком были нам признательны за оказанное им гостеприимство”… Правительство стало принимать против иностранцев разные неприятные меры… Продолжалось это недолго – скоро надоело. Так неизменно бывает во Франции. Все народы недолюбливают засиживающихся гостей, но французам ксенофобия менее свойственна, чем какому бы то ни было другому народу: главным образом вследствие того, что в Париже к иностранцам есть даже не вековая, а тысячелетняя привычка. В других странах эмигрантов не трогали: их туда вообще не пускали… По случайности, стал проходить в то время и очередной экономический кризис.

Марк Алданов. “Фиески”