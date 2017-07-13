Четверг, 13 июля 2017

Сотрудники израильской полиции задержали муфтия Иерусалима шейха Мухаммеда Хусейна в рамках расследования вооруженного нападение возле Храмовой горы, сообщает издание “Едиот ахронот”. В результате теракта погибли двое полицейских и еще один получил ранения.

Пресс-служба полиции сообщила, что трое террористов, пришедших на Храмовую гору, открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, после чего попытались скрыться в одной из мечетей. Бойцы сил безопасности в ходе преследования застрелили нападавших. У них были обнаружены два пистолета-пулемета “Карл Густав” и еще один пистолет.Выяснилось, что нападение на Храмовой горе совершили трое жителей израильского арабского города Умм эль-Фахм.

По приказу командующего Иерусалимским округом полиции Храмовая гора была очищена от посетителей, а все ведущие на нее ворота закрыты. Пятничная молитва на Храмовой горе была отменена.

Против этого резко выступил шейх Хусейн. Он призвал палестинцев не подчиняться запрету и “бросить вызов закрытию” Храмовой горы. В результате израильские власти приняли решение о задержании муфтия, а также его предшественника на этом посту Икрима Сабри.

Нападение осудил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. “Я бы хотел выразить мои искренние соболезнования семьям тех, кто погиб в сегодняшней атаке на Храмовой горе”, – сказал израильский премьер. Он отметил, что погибшие сотрудники полиции “до последнего выполняли обязанности, обеспечивая безопасность страны”.

Палестинский лидер Махмуд Аббас в телефонном разговоре с Нетаньяху также решительно осудил атаку на Храмовой горе. Однако правительство Палестинской автономии выступило с осуждением действий, предпринятых израильскими властями после теракта, и назвало их “террористическими”.

ХАМАС не берет на себя ответственность за этот теракт, утверждая, что трое нападавших были активистами северного крыла “Исламского движения” и мстили евреям за “осквернение мечети Аль-Акса”.