Четверг, 13 июля 2017

Суд в Манчестере приговорил к пяти годам и четырем месяцам тюрьмы гражданина Великобритании Бенджамина Стимсона, воевавшего в Донбассе в составе вооруженных формирований ДНР, сообщает Би-Би-Си. Это первый британец, которому были предъявлены обвинения за участие в конфликте на востоке Украины.

При этом судья уточнил, что приговаривает Стимсона к восьми годам заключения, но вычитает треть этого срока в связи с признанием им вины.

Стимсона обвиняли в “намерении при содействии других лиц совершить акты терроризма путем вступления в ряды ополчения, противостоящего властям Украины”. Однако судья не нашел доказательств непосредственного участия подсудимого в боях. Судья также постановил, что Стимсон не имеет экстремистских взглядов и не представляет сейчас опасности для населения Великобритании.

Стимсону 41 год. Он родился и вырос на севере Англии. В августе 2015 года он через Москву отправился в Донбасс, где присоединился к боевикам ДНР.

В октябре 2015 года журналисты Би-Би-Си встретили Стимсона неподалеку от Дебальцева. “Я считаю происходящее здесь западной империалистической агрессией против России, против людей, которые не играют в западные игры”, – сказал он тогда журналистам. Во время интервью Стимсон был вооружен карабином. При этом он говорил, что за три месяца, проведенные на востоке Украины, он еще ни разу не стрелял во врага.

На суде Стимсон также отрицал свое участие в военных действиях. По его словам, он провел на востоке Украины четыре месяца, работая водителем скорой помощи. Из материалов дела следует, что Стимсон находился в тыловом расположении формирований ДНР, лишь эпизодически выезжая на передовую.

Кроме того, представители защиты обратили внимание суда на то, что Стимсон поехал на восток Украины в конце лета 2015 года – когда активная фаза боевых действий в Донбассе была уже позади.

В конце ноября 2015 года по возвращении в Великобританию Стимсон был задержан в аэропорту Манчестера. В ходе досмотра его вещей спецслужбы обнаружили военную форму с нашивками “Новороссии”. Впоследствии у Стимсона изъяли компьютер и изучили его переписку. В сентябре 2016 года Стимсона арестовали и поместили под стражу.

В Великобритании действует закон, согласно которому лицам, возвращающимся из стран, где они принимали участие в вооруженных конфликтах, могут быть предъявлены обвинения в терроризме.

В феврале 2015 года испанская полиция задержала восьмерых подданных страны, воевавших в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. Это было первое в Европе задержание боевиков, участвовавших в войне на Украине. Операция была организована по результатам нескольких расследований, которые вело Генеральное информационное бюро (подразделение полиции) под руководством Национального суда Испании.

Как отмечалось, выявить преступников правоохранителям не составило большого труда, поскольку те публиковали в соцсетях свои фото с оружием и военной техникой. Бывшим боевикам вменяются убийства, незаконное хранение оружия и взрывчатки, а также действия, направленные против интересов Испании.