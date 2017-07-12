Среда, 12 июля 2017

В Палату представителей Конгресса США повторно внесен законопроект о введении новых санкций против России. Об этом сообщает Reuters. В этот раз инициаторами выступили лидер демократов в нижней палате Нэнси Пелоси, ее заместитель Стени Хойер и ведущий представитель фракции в комитете по иностранным делам Элиот Энгель.

14 июня документ был принят Сенатом. В поддержку законопроекта выступили 97 членов верхней палаты; против – только республиканцы Майк Ли и Рэнд Пол.

После этого проект закона передали в Палату представителей, однако там 19 июня голосование отложили и отправили документ на рассмотрение в комитет по иностранным делам.

Теперь законопроект вновь вынесен на пленарное заседание. Однако, отмечает агентство, республиканское большинство воспринимает документ негативно. Эшли Стронг, пресс-секретарь спикера нижней палаты Пола Райана, назвала внесение демократами документа “игрой на публику”.

Санкции против России законопроект вводит за вмешательство в американскую президентскую кампанию прошлого года. Этот же документ обязывает президента США согласовывать любое смягчение санкций с Конгрессом.