Среда, 12 июля 2017

Статья

Гамбургские расчеты

Не касаться темы “Рашагейта” вовсе президенты не смогут – журналисты не дадут, если будет, как настаивает Трамп, выход к прессе. Естественно, Владимир Путин, как Аркадий Аполлонович Семплеяров, в очередной раз потребует разоблачения, а Дональд Трамп, возможно, скажет, как другой персонаж того же романа: “Верю! Эти глаза не лгут!”

Владимир Абаринов

30.06.2017

Статья

Теперь об этом нужно рассказать

“Вы такой большой, такой сильный, – спрашивала Коми сенатор Дайэнн Файнстайн. – Я знаю – когда входишь в Овальный кабинет, невольно испытываешь робость. И все же почему вы не сказали: “Господин президент, я не могу обсуждать с вами этот вопрос”?” “Наверно, будь я посильней, сказал бы”, – вымолвил Коми.

Владимир Абаринов

09.06.2017

Статья

Не валяй дурака с Америкой

Когда Путин напал на Украину, с ним общались как с подростком-второгодником, доказывающим свою силу в младших классах. Но теперь американцы будут обращаться с ним как с взрослым. Теперь ему придется понять, что означает настоящее американское раздражение. Вряд ли это то, чего он добивался.

Виталий Портников

16.06.2017

Статья

Президент увяз

Теперь оказалось, что, согласно записям Коми, президент просил его закрыть расследование в отношении Майкла Флинна. “Надеюсь, вы найдете возможность оставить его в покое, – будто бы сказал Трамп. – Он хороший парень”. “Согласен, парень хороший”, – молвил Коми, но на просьбу отпустить хорошего парня с миром не откликнулся.

Владимир Абаринов

18.05.2017

Статья

Любовь под связями

“Думаю, что не в интересах большинства американского народа доводить до абсурда российско-американские отношения в угоду политическому внутреннему календарю”, – сказал Путин. Но разве не он доводит до абсурда смысл претензий к советникам Трампа? И насчет большинства американского народа он в заблуждении. Большинство – 55 процентов – как раз обеспокоено сообщениями о вмешательстве России в американский избирательный процесс.

Владимир Абаринов

31.03.2017

Статья

Прокурор Совесть

С выводом Трампа следует согласиться – Соединенные Штаты действительно расколоты. Но причина этого раскола вовсе не в самом расследовании возможных связей сотрудников американского президента с российскими чиновниками, дипломатами и разведчиками. Причина прежде всего в отношении к правде. В самом желании знать правду. И в этом смысле это очень русский раскол.

Виталий Портников

19.05.2017

Возможно, все дело просто в том, что Трампы неразборчивы в своих деловых и личных связях. И любят всяческую мишуру и помпу. Поэтому в их окружении много людишек с сомнительной репутацией, умеющих пустить пыль в глаза.

Вот, к примеру, кто таков Роб Голдстоун? Чистый Ноздрев. Такой не щенка, так шарманку с “Мальбруком” обязательно впарит – проще купить, а то не отвяжется. Таких персонажей особенно много в шоу-бизнесе. Они толпятся в свитах знаменитостей, ожидая, когда им перепадет кусок, и изо всех сил привлекают к себе внимание.

На этот раз дельце выгорело: Роб Голдстоун в топе новостей, он оказался шахер-махером высшей категории. Всего вероятнее, он сам и разболтал великую тайну встречи на 25-м этаже Трамп-тауэр, где советники и родственники кандидата в президенты приняли доселе совершенно неизвестную им русскую даму в надежде заполучить компромат на Хиллари.

Все-таки удивительная история. В ней все чего-то не договаривают. А чиновники Белого Дома, которым по должности полагается находить для шефа выход из щекотливых ситуаций, наглухо молчат, опасаясь оказаться под колпаком у спецпрокурора Мюллера за препятствование правосудию. Даже вице-президент Пенс отмежевался: он, мол, стал напарником Трампа уже после этого события. И только сам президент похвалил “прекрасную личность” сына, который опубликовал свою электронную переписку, не дожидаясь повестки или утечки.

Все началось 3 июня прошлого года, в исключительно важный момент президентской кампании. 26 мая Трамп-старший обеспечил себе партийную номинацию. Его единственным соперником осталась Хиллари Клинтон. Она опережала Трампа в опросах на 4-8 процентных пунктов. Это большой отрыв. Может быть, опросы и ошибались, но Трамп и его команда им верили. Им требовалось могучее орудие, чтобы сокрушить кандидата демократов.

И тут вдруг такой приятный сюрприз. Из переписки, опубликованной Трампом-младшим, явствует, что встречу состряпал Роб Голдстоун. Именно он завлекал Трампа-младшего совсекретным компроматом, представлял даму как “государственного прокурора” (будучи британцем, он по-британски и выражался – crown prosecutor) и всячески набивал цену своему товару, тем самым набивая цену самому себе. При этом действовал он не по собственному почину, а от имени российской поп-звезды Эмина Агаларова, бывшего зятя президента Азербайджана Ильхама Алиева и сына предпринимателя Араза Агаларова.

Эта теплая компания – Трампы, Агаларовы и Голдстоун – образовалась в 2013 году, когда Агаларовы проводили в Москве конкурс “Мисс Вселенная”. Араз Агаларов обещал тогда Трампу знакомство Владимира Путина, и нью-йоркский магнат уже предвкушал “начало прекрасной дружбы”, но довольствоваться ему пришлось обществом Германа Грефа. Из совместного строительного трамп-проекта тогда тоже ничего не вышло, потому что Трамп захотел в президенты.

В том, что Голдстоун не блефовал, убеждает опять-таки их переписка: Трамп-младший, прежде чем согласиться на встречу, говорил с Эмином по телефону, и тот, как видно, подтвердил посулы Голдстоуна. Но дама, встречу с которой они устраивали, утверждает, что она незнакома с Агаларовыми. Стало быть, Агаларов-младший хлопотал о встрече по просьбе кого-то еще?

Так или иначе, Трампу до такой степени хотелось встретиться, что он подстроился под график Весельницкой – перенес сначала час, а затем и день встречи (Голдстоун плел, что она занята в суде, потом – что она еще не прилетела из России), причем позвал на нее не кого-нибудь, а тогдашнего руководителя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта и ближайшего советника и зятя кандидата Джареда Кушнера. Это самый высокий уровень, на какой могла рассчитывать подмосковный адвокат Наталья Весельницкая. Он говорит об уровне ожиданий.

Поначалу, когда о факте встречи сообщила The New York Times, Трамп-младший решил отделаться коротеньким письменным заявлением. Мол, знакомый попросил встретиться с кем-то, чьего имени не назвал. В разговоре речь шла об усыновлении американцами российских детей, “но эта тема не играла роли в кампании, и никакого продолжения не последовало”.

Днем позже появилось более пространное изложение сюжета. Весельницкая будто бы располагала “информацией, которая могла пригодиться в кампании” (“особенно в конце лета”, как писал Трамп-младший в одном из своих посланий Голдстоуну). Но “ее утверждения были расплывчатыми, неопределенными и бестолковыми… Вскоре стало ясно, что у нее нет значимой информации”. Далее разговор перешел на усыновление, в связи с которым Весельницкая “упомянула “закон Магнитского”. “Мне стало ясно, – продолжает Трамп-младший, – что это и есть ее изначальная цель, а обещания полезной информации – только предлог для встречи”. Но свой отказ продолжать обсуждение он объяснил в своем втором заявлении иначе: “Я перебил ее и уточнил, что мой отец не выборный политик, а частное лицо и что со своими комментариями и озабоченностями ей следует обратиться к нему тогда, когда он получит официальный пост”. Как вы смели подумать, что Трамп не заботится о российских сиротах!

У Весельницкой своя версия. Она говорит, что никогда не добивалась встречи с Трампом-младшим. Просто ей позвонили и предложили встретиться. Кто позвонил – не говорит. На самом деле она всюду искала помощи в отмене неправильного “закона Магнитского”, в организации ее показаний Конгрессу – именно ради сирот.

В общем, встреча в Трамп-тауэр была очередным заседанием Союза меча и орала: “Поможем детям! Только детям, и никому другому!” Ясно, что эта тема не вдохновила советников Трампа, из коих двое Весельницкой даже не представились (она опознала их потом по фотографиям). Один из них, Кушнер, встал и молча вышел через семь-десять минут после начала разговора, второй, Манафорт, сидел с отсутствующим видом, увлеченный своим смартфоном.

Наталья Весельницкая действительно известна в США прежде всего своей лоббистской деятельностью за отмену “закона Магнитского”. Когда в прошлом году в американской прессе появились сообщения о том, что Россия негласно предлагает разменять “закон Магнитского” на “закон Димы Яковлева”, ее имя фигурировало в качестве активистки этой кампании. Специально для этой цели она зарегистрировала в штате Делавэр неправительственную организацию. Как раз в те же дни, когда состоялась ее встреча с командой Трампа, а именно 13 июня, в вашингтонском музее журналистики Newseum прошел показ фильма Андрея Некрасова “Закон Магнитского”: за кулисами”, организованный при ее активном участии. Она, впрочем, не скрывает, что ее клиент Денис Кацыв – фигурант “списка Магнитского”.

Откуда же взялись ожидания компромата на Хиллари? “Знаете, может быть, у них было желание это увидеть и они увидели из той идеи, о которой я говорила, только то, что их интересовало. Меня интересовало другое”, – предполагает Весельницкая в своем интервью NBC News.

У нее никогда не было никакого компромата на Клинтон, утверждает Весельницкая. Ну разве что данные про некую компанию, которой владеет “бывший гражданин США”, которая, похоже, не платит налоги ни в Америке, ни в России и, возможно, делает взносы в кассу Демократической партии. И впрямь чересчур расплывчато.

Но вот еще какое интересное совпадение. Переговоры о встрече с Весельницкой велись с 3 по 8 июня, а 7 июня Дональд Трамп-старший пообещал в ближайшие дни произнести большую речь с обвинениями против Клинтонов. В том же выступлении он простер свои объятия избирателям Берни Сандерса, которых партийные боссы Демпартии “выбросили за борт”. 14 июня Национальный комитет демократов объявил о взломе своих серверов, а 15 июня таинственный хакер Guccifer 2.0 выложил в открытый доступ первую порцию похищенных документов. 22 июля сайт WikiLeaks опубликовал переписку Национального комитета, из которой явствовало, что партийные функционеры в главе с председателем Дебби Вассерман-Шульц вставляли палки в колеса Сандерсу, чтобы не дать ему номинацию, и 24 июля, перед самым съездом партии, Вассерман-Шульц была вынуждена уйти в отставку и принести извинения Сандерсу. С тех пор не проходило дня, чтобы Трамп в своих речах не цитировал WikiLeaks. А 27 июля прозвучал его знаменитый риторический призыв: “Россия, если ты меня слышишь, найди 30 тысяч потерявшихся имейлов (Хиллари Клинтон)!”

Защитники Трампа-младшего говорят, что, коль скоро компромата у Весельницкой не было, ничего предосудительного Дональд-сын и не сделал. В том-то и штука, что сделал. Хотел обзавестись компроматом, причем готов был получить его из рук лица, которое он считал представителем правительства России. Когда агенты ФБР выдают себя за арабских шейхов или коррумпированных чиновников, никакого реального преступления тоже не совершается, но попавшихся в ловушку взяткодателей или взяткобрателей все-таки сажают. Такой прием под названием “оперативный эксперимент”предусмотрен и российским законом об оперативно-розыскной деятельности.

“Я с изумлением узнал, что Д. Трамп-младший обвиняется в общении с российской женщиной-адвокатом. Для меня это, по большому счету, дикость. Какая может быть для кого-то проблема или угроза, если любой человек общается с адвокатом?” Так прокомментировал историю с президентским сыном министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Это, конечно, преднамеренное искажение ситуации. Профессия Весельницкой здесь совершенно ни при чем.

Естественно, Трамп-старший объявил обвинения по адресу своего сына “охотой на ведьм”. Однако многие правоведы не сомневаются, что признаки преступления налицо, и расходятся лишь в квалификации. Бывший юрисконсульт Белого Дома Ричард Пейнтер называет действия Трампа-младшего государственной изменой и утверждает, что при Джордже Буше его уже взяли бы под стражу. Другие эксперты говорят, что в действиях Трампа-младшего есть признаки сговора с целью нарушения закона о выборах, который возбраняет получение кандидатом иностранной помощи.

Пока сын президента на свободе, демократы нижней палаты намерены выяснить, почему администрация Трампа так легко позволила уйти от наказания компании Prevezon Holdings Ltd. Компания обвинялась в отмывании 230 миллионов долларов, полученных в результате мошеннической налоговой схемы, которую разоблачил Сергей Магнитский. Именно за это попал в санкционный список владелец компании Денис Кацыв, однако в итоге компания по соглашению с Минюстом США заплатила всего около шести миллионов, причем в соглашении сторон особо подчеркнуто, что Prevezon своей вины не признает. Дело было возбуждено еще в 2013 году, при Бараке Обаме. При Дональде Трампе оно было фактически прикрыто, а главный преследователь Кацыва, федеральный окружной прокурор Прит Бхарара, отправлен в отставку. Наталья Весельницкая, принимавшая участие в защите Prevezon, в интервью “Известиям” заявила, что “это практически извинение со стороны правительства”и доказательство несостоятельности “закона Магнитского”.

Не дожидаясь дальнейших расследований, конгрессмен-демократ Брэд Шерман, к которому пока присоединился лишь один его однопартиец Эл Грин, внес в Палату представителей формальное предложение о возбуждении импичмента президента США. Шерман вменяет в вину Дональду Трампу препятствование правосудию при расследовании вмешательства России в американский избирательный процесс. Процедура импичмента состоит из двух стадий. На первой стадии Палата представителей расследует предъявленные обвинения, на второй Сенат осуществляет суд. Для запуска процедуры необходимо простое большинство, для утверждения обвинительного заключения и вынесения приговора – квалифицированное (две трети голосов соответствующей палаты). В настоящее время обе палаты контролирует Республиканская партия, поэтому начать процедуру, не дождавшись результатов расследований спецпрокурора и профильных комитетов Конгресса, вряд ли возможно.