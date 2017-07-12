Среда, 12 июля 2017

Росфинмониторинг внес в перечень “экстремистов” недавно эмигрировавшего из России политика-националиста, лидера проекта “Артподготовка” Вячеслава Мальцева и бежавшего в Литву из-под домашнего ареста активиста “Новой оппозиции” Юрия Горского.

Горский находится в списке под номером 2166, Мальцев – 4267.

После внесения в 2013 году очередных поправок в федеральный закон № 115 “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” все банковские счета фигурантов этого списка блокируются. Схожие законы, принятые в демократических странах, блокируют только те счета, куда поступают деньги на ведение террористической деятельности. Российский же закон предусматривает также блокировку счетов для начисления зарплат, пенсий, пособий и иных необходимых средств.

В понедельник стало известно, что против Мальцева возбудили уголовное дело по части 1 статьи 280 УК (публичные призывы к эктремистской деятельности, до четырех лет колонии). В тот же день в “народном доме” Мальцева в подмосковном поселке Лохино прошел обыск. Первоначально ошибочно сообщалось, что политика преследуют по статье 280.1 УК (призывы к сепаратизму), однако в среду адвокат Мальцева Игорь Элифханов уточнил “Свободным новостям”, что речь идет именно о 280-й статье.

По словам защитника оппозиционера, Мальцеву вменяют выступление на согласованном митинге 6 мая на проспекте Сахарова в годовщину событий на Болотной.

4 июля стало известно, что Мальцев эмигрировал. Тогда политик заявил, что против него открыли дело об организации экстремистского сообщества. Мальцев пытался выехать в Молдавию через Белоруссию и Украину, однако Госпогранслужба Украины отказалась допустить политика в страну, сославшись на его антиукраинское заявление, сделанное весной 2014 года, в начале российской агрессии против соседней страны. Информация о нынешнем местонахождении Мальцева в открытых источниках не публиковалась.

10 июля о побеге в Литву сообщил Горский. По словам активиста, он бежал в ночь с 8 на 9 июля.

Дело против Горского УФСБ по Москве и Подмосковью открыло 3 июля. Оппозиционеру вменили часть 1 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму). Поводом к преследованию стал лозунг “Баррикады, покрышки, огонь!”, который активист скандировал в мегафон на согласованном “Русском Первомае” в нынешнем году. Горский был организатором шествия.

5 июля оппозиционера задержали у здания Мосгорсуда, где было назначено рассмотрение апелляции на приговор лидеру Партии националистов Дмитрию Демушкину (в итоге слушания отложили на 17-е число). Горского доставили в здание ФСБ в Большом Кисельном переулке, 13/15. Там его допросили и предъявили ему обвинение. После этого активист был задержан на 48 часов до суда о мере пресечения. До утра 7 июля он содержался в ИВС УМВД по Москве на Петровке, 38.

Решение о домашнем аресте Горского вынес Мещанский райсуд Москвы. Такой меры пресечения для обвиняемого добивался следователь, тогда как сам Горский и его адвокат Игорь Элифханов настаивали на освобождении под подписку о невыезде.