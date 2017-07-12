Среда, 12 июля 2017

Замкомандующего “оперативным командованием ДНР” Эдуард Басурин заявил, что в самопровозглашенной республике есть места принудительного лишения свободы, однако там не используют принудительный труд заключенных. Об этом сообщает Интерфакс.

“Что они (СМИ. -Ред.) там придумали для себя – я не знаю, -сказал полевой командир. – Если в контексте, что людей насильно загоняют и они работают, то такого у нас нет”.

“Трудовая повинность существовала в данных учреждениях, в которых содержались преступники. Это и при (Советском) Союзе было, и при Украине было. Они своим трудом перед обществом пытались показать, что они нормальные граждане, и они также зарабатывали деньги на свое содержание”, – отметил Басурин.

В четверг немецкая радиостанция Deutschlandfunk со ссылкой на данные “Восточной правозащитной группы” сообщила, что на подконтрольной боевикам территории функционирует сеть трудовых лагерей, в которых содержится более 10 тысяч заключенных, которых принуждают бесплатно работать. По данным правозащитников, доходы от труда заключенных, которые составляют до 500 тысяч евро в месяц, идут на финансирование сепаратистских образований.

Как отмечается, значительная часть узников лагерей содержится в них незаконно: это люди, приговоренные к лишению свободы украинскими судами вплоть до весны 2014 года. У многих из них уже закончились сроки, по закону они могли бы воспользоваться амнистией или получить другое смягчение наказания. В публикации называются города, где действуют трудовые лагеря в Луганской области: это Луганск, Брянка, Алчевск, Перевальск, Петровское. В этих местах при украинской власти находились исправительные колонии.