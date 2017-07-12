Среда, 12 июля 2017

Управление МВД по Москве приостановило расследование дела о нападении на лидера Партии прогресса Алексея Навального, в результате которого он получил химический ожог глаза. Об этом сам политик сообщил в своем блоге.

Расследование приостановлено “в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого”. Одновременно прокуратура уведомила адвоката политика Вадима Кобзева о своем решении не передавать дело в Следственный комитет.

“В СКР ничего передавать не будем, дело у полиции. А полиция вообще приостановила дело, так как установить злоумышленников не представляется возможным. Хахаха”, – пишет Навальный. Он отмечает, что нападавшие были установлены пользователями соцсетей сразу после инцидента. Это боевики прокремлевской организации SERB Александр Петрунько, Алексей Кулаков и ее лидер Игорь Бекетов .

“В связи с тем, что ожог глаза был у меня очень сильным и я был очень близок к тому, чтобы вообще ослепнуть на один глаз, то есть тут полный состав статьи УК о причинении вреда средней тяжести”, – написал политик.

27 апреля у офиса Фонда борьбы с коррупцией недалеко от центра Москвы Навальному плеснул в лицо зеленкой с неким добавленным в нее химикатом. Политик получил химический ожог правого глаза средней степени. Глаз потерял 80 процентов зрения. 9 мая в Барселоне Навальному прооперировали глаз. Как писал политик, на восстановление зрения уйдет несколько месяцев.

1 мая пользователи соцсетей опознали Петрунько как непосредственного исполнителя преступления. Кроме того, снимавшего нападение опознали как Кулакова.

На следующий день Навальный заявил, что расследование нападения на него “совсем не ведется” официальными структурами. “Мы сегодня отправляем несколько жалоб на бездействие правоохранительных органов. Это бездействие смотрится особенно любопытно на фоне того, что главный непосредственный участник уже найден, – отметил политик. – Очевидно, что бездействие это является фактически помощью нападавшим. Им дают время скрыться, договориться, уничтожить улики и следы”.

4 мая стало известно, что по факту нападения на Навального возбуждено уголовное дело по статье 116 УК (побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие вреда здоровью), которая предусматривает до двух лет колонии. Дознание ведет полиция. По какой причине дело квалифицировано по 116-й статье, в то время как Навальный получил серьезный ущерб здоровью, не уточнялось.

В тот же день РБК сообщил, что полиция проверяет боевиков SERB, уличенных оппозиционерами в причастности к преступлению. Бекетов рассказал, что его и других боевиков вызвали по телефону для дачи объяснений. Между тем лидер SERB отрицал причастность участников движения к нападению. Он настаивал, что Петрунько за два дня до инцидента выехал из Москвы в аннексированный Крым.

25 мая Бекетов заявил, что полиция не имеет претензий к прокремлевскому движению SERB и лично к Петрунько в связи с нападением на Навального. “Мы тут не при делах. Сотрудники правоохранительных органов были удовлетворены ответом. Правда, взяли с нас подписку о неразглашении, — рассказал Бекетов. – Нас опросили, мы дали показания и больше нас не вызывали. Чтобы нас обвинять, нужно было предоставить более твердые доказательства”.

7 июля Навальный закончил отбывать административный арест в 25 суток, назначенный ему за акцию 12 июня. У спецприемника его выходы ждали боевики SERB, в том числе Петрунько. Однако столкновения удалось избежать, поскольку Навального еще утром вывезли из спецприемника в управление МВД по Центральному округу Москвы и выпустили там.