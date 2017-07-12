Среда, 12 июля 2017

Избитый полицейскими при нападении на московский штаб Алексея Навального волонтер Александр Туровский пожаловался, что не получает никакой поддержки от политика. Об этом Туровский написал на своей странице в Фейсбуке.

“За время, прошедшее с момента нападения на штаб, мне помогали десятки, сотни простых ребят, волонтеров, которые, как и я, боролись за справедливость, – написал Туровский. – Но вот от Навального никакой помощи я так и не увидел. Не услышал ни одного слова поддержки или участия в судьбе человека, который участвовал в его кампании буквально с риском для жизни”.

По словам Туровкого, он продолжит бороться и пытаться изменить ситуацию, но с Навальным ему теперь”не по пути”. “Надеюсь найти таких лидеров и таких союзников, которые в первую очередь бьются за перемены для всех, а не только для себя”, – пишет активист.

Сам Навальный отмечает, что Туровскому были наняты три адвоката, он постоянно участвовал в видеотрансляциях Партии прогресса. “Я с ним и сам разговаривал в день суда, как только вышел из спецприемника, сказав, что окажем любую помощь”, – пишет Навальный.

Связаться с волонтером Навальному и его соратникам не удается. Политик сомневается, что Туровский добровольно опубликовал свой пост. “Мы не верим, что Александр сам без давления писал этот пост, – пишет политик. – Все, кто с ним общался буквально вчера, говорят, что никаких подобных мыслей и жалоб он не высказывал. В комментариях к его посту верно заметили кучу мелких признаков того, что пост писал не он – от кавычек до тире, которых он никогда раньше не ставил”.

Кроме того, Туровский упоминает Дениса Лебедева, которому сломали ногу во время дачинга в Акулинино три года назад. Тот также жаловался, что ФБК оставил его без поддержки. Об этом много писали прокремлвские СМИ. “Ну про это-то мы точно знаем, что Лебедев этот был засланным чуваком. – отмечает Навальный. – Настоящий Туровский эту историю бы никогда упоминать не стал Он либо о ней не знал (пришел к нам сильно позже), либо знал, что Лебедев – жулик и провокатор. То есть это явно писал “пиарщик” по техзаданию”.

“В ситуации с Туровским все, кто его знает, исключают, что он был засланный или его подкупили. Мы серьезно опасаемся, что его запугали чем-то и переживаем за него, – пишет Навальный. – Александр, ты прочитаешь этот пост. Какая бы там сложная ситуация ни была, мы все поймем и постараемся помочь всеми доступными нам ресурсами. Приходи”.

6 июля около 6 часов утра сотрудники СКР и полиции пришли в московский штаб. Дежурившего там Туровского избили. На следующий день его на скорой помощи госпитализировали в Институт имени Склифосовского на скорой помощи. У Туровского диагностировли сотрясение головного мозга, ему была сделана люмбальная пункция. Однако утром 8 июля волонтера выписали. Туровского увезли в отдел полиции, а затем в суд. Судья Замоскворецкого райсуда Елена Аверченко оштрафовала его на 500 рублей по статье 19.3 КоАП (невыполнение законного требования полицейского) (

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