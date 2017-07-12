Избитый полицией волонтер Туровский: Навальный меня не поддержал
Избитый полицейскими при нападении на московский штаб Алексея Навального волонтер Александр Туровский пожаловался, что не получает никакой поддержки от политика. Об этом Туровский написал на своей странице в Фейсбуке.
“За время, прошедшее с момента нападения на штаб, мне помогали десятки, сотни простых ребят, волонтеров, которые, как и я, боролись за справедливость, – написал Туровский. – Но вот от Навального никакой помощи я так и не увидел. Не услышал ни одного слова поддержки или участия в судьбе человека, который участвовал в его кампании буквально с риском для жизни”.
По словам Туровкого, он продолжит бороться и пытаться изменить ситуацию, но с Навальным ему теперь”не по пути”. “Надеюсь найти таких лидеров и таких союзников, которые в первую очередь бьются за перемены для всех, а не только для себя”, – пишет активист.
Сам Навальный отмечает, что Туровскому были наняты три адвоката, он постоянно участвовал в видеотрансляциях Партии прогресса. “Я с ним и сам разговаривал в день суда, как только вышел из спецприемника, сказав, что окажем любую помощь”, – пишет Навальный.
Связаться с волонтером Навальному и его соратникам не удается. Политик сомневается, что Туровский добровольно опубликовал свой пост. “Мы не верим, что Александр сам без давления писал этот пост, – пишет политик. – Все, кто с ним общался буквально вчера, говорят, что никаких подобных мыслей и жалоб он не высказывал. В комментариях к его посту верно заметили кучу мелких признаков того, что пост писал не он – от кавычек до тире, которых он никогда раньше не ставил”.
Кроме того, Туровский упоминает Дениса Лебедева, которому сломали ногу во время дачинга в Акулинино три года назад. Тот также жаловался, что ФБК оставил его без поддержки. Об этом много писали прокремлвские СМИ. “Ну про это-то мы точно знаем, что Лебедев этот был засланным чуваком. – отмечает Навальный. – Настоящий Туровский эту историю бы никогда упоминать не стал Он либо о ней не знал (пришел к нам сильно позже), либо знал, что Лебедев – жулик и провокатор. То есть это явно писал “пиарщик” по техзаданию”.
“В ситуации с Туровским все, кто его знает, исключают, что он был засланный или его подкупили. Мы серьезно опасаемся, что его запугали чем-то и переживаем за него, – пишет Навальный. – Александр, ты прочитаешь этот пост. Какая бы там сложная ситуация ни была, мы все поймем и постараемся помочь всеми доступными нам ресурсами. Приходи”.
6 июля около 6 часов утра сотрудники СКР и полиции пришли в московский штаб. Дежурившего там Туровского избили. На следующий день его на скорой помощи госпитализировали в Институт имени Склифосовского на скорой помощи. У Туровского диагностировли сотрясение головного мозга, ему была сделана люмбальная пункция. Однако утром 8 июля волонтера выписали. Туровского увезли в отдел полиции, а затем в суд. Судья Замоскворецкого райсуда Елена Аверченко оштрафовала его на 500 рублей по статье 19.3 КоАП (невыполнение законного требования полицейского) (
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