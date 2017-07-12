Среда, 12 июля 2017

Председатель Чекмагушевского межрайсуда Башкирии Мазит Иркабаев приговорил пятерых фигурантов дела “Таблиги джамаат” к срокам до 4 лет 7 месяцев общего режима. О приговоре, вынесенном еще 30 июня, только теперь сообщило Proural.info со ссылкой на башкирское УФСБ.

Наибольший срок получил основной фигурант дела – 59-летний Рамиз Фасхиев. Он был объявлен виновным по части 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации).

Остальные четверо обвиняемых осуждены по части 2 этой же статьи (участие в деятельности экстремистской организации). 46-летний Ильсур Макулов и 43-летний Ильдус Янбухтин приговорены к 2 годам 7 месяцам колонии-поселения, 54-летний Рамиль Хамидуллин – к 2 годам 5 месяцам колонии-поселения, 39-летний Зафарджон Зувайдов – к 2 годам условно.

Согласно фабуле дела, фигуранты организовали ячейку “Таблиги джамаат” на территории Дюртюлинского, Чекмагушского и Уфимского районов. Они, как утверждает ФСБ, “скрытно пропагандировали идеологию исламского экстремизма” и вовлекали в ячейку новых членов с целью “установления мирового господства посредством распространения радикальной формы ислама и создания на базе регионов с традиционно мусульманским населением единого исламского государства “Всемирный халифат”.

Заявляется, что члены ячейки “соблюдали повышенные меры конспирации при проведении собраний”, а встречи с “зарубежными кураторами” проводили в Пакистане, Индии и Бангладеш.

Задержания по башкирскому делу “Таблиги джамаат”:

В суд дело поступило 15 сентября 2016 года. Процесс занял больше 25 заседаний. Признали ли вину сами фигуранты, не уточняется.

“Интерфакс-Поволжье” передает, что в законную силу приговор вступил. Поскольку приговор вынесен уже больше 10 дней назад, можно заключить, что осужденные подали апелляции.

Как следует из публикации Proural.info, это первое дело “Таблиги джамаат” в Башкирии.

“Таблиги джамаат” (урду Общество распространения веры; ар. “Джамаат ат-таблиг”) основан в 1926 году в Индии. Организация ведет миссионерскую деятельность почти исключительно в среде мусульман; она не занимается политикой, чужда радикальных взглядов и не имеет никакого отношения к терроризму.

В России “Таблиги джамаат” с 2009 года находится под запретом. За рубежом эта организация с 2006-го запрещена в Таджикистане, а с 2013-го – в Казахстане. Попытки запретить “Таблиги джамаат” много лет предпринимаются в Киргизии, однако до сих пор они успехом не увенчались.

За последние годы в ряде регионов России, в том числе в Москве и в Татарии, был возбужден целый ряд дел против граждан, объявленных членами “Таблиги джамаат”. 10 фигурантов татарского дела в апреле – мае нынешнего года были осуждены в особом порядке к срокам от 1 года 8 месяцев до 3 лет 9 месяцев общего режима.

На прошлой неделе стало известно о задержании 19 фигурантов дела “Таблиги джамаат” в Оренбургской области.