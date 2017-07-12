Среда, 12 июля 2017

Бывший имам московской мечети “Ярдям” Махмуд Велитов, приговоренный к трем годам общего режима по сфабрикованному делу об оправдании терроризма, госпитализирован в больницу при СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Велитова Дамира Хасавова.

“Моему доверителю шейху Махмуду Велитову стало плохо. После медобследования его срочно госпитализировали во внутреннюю больницу СИЗО с болями в сердце. У него онемела нога”, – заявил защитник.

65-летний Велитов – инвалид II группы, ранее он перенес инфаркт и инсульт. Имаму необходимы аэробные физические нагрузки.

По слова адвоката, теперь защита будет требовать для Велитова более мягкой меры пресечения. “Эта госпитализация дает нам основание для изменения меры пресечения до судебного заседания в Верховном суде на более мягкую”, – отметил Хасавов.

28 апреля Московский окружной военный суд признал Велитова виновным в оправдании терроризма (часть 1 статьи 205 УК). Имама, находившегося до приговора под подпиской о невыезде, взяли под стражу в зале суда.

Поводом к преследованию Велитова стала молитва, прочитанная им в мечети 23 сентября 2013 года в память дагестанского клирика Абдуллы Гаппаева, убитого в Кизляре неделей раньше, 16-го числа. Как утверждается, Гаппаев состоял в “Хизб ут-тахрир”, а потому Велитов своей молитвой добивался “формирования позитивного образа экстремистской организации”.

Сам Велитов категорически отказался признать вину.

Адвокат Хасавов ранее в ходе слушаний настаивал, что имаму не было известно о членстве Гаппаева в “Хизб ут-тахрир”, а кроме того, принадлежность покойного к этой партии не подтверждается ничем, кроме информации на ее сайте. В действительности, подчеркивал юрист, его подзащитного преследуют “за религиозность”.

О возбуждении дела стало известно 11 июля 2016-го – почти три года спустя после его выступления с молитвой. Тогда имам был задержан оперативниками ЦПЭ; на другой день его отправили под домашний арест. При этом первоначально Велитову вменялась часть 2 статьи 205.5 (публичное оправдание терроризма с использованием СМИ).

Делом занимался старший следователь Бутырского межрайотдела столичного главка СКР Никита Ратников. 22 февраля 2017 года он смягчил Велитову обвинение, исключив квалифицирующий признак “использование СМИ” и освободил имама под подписку о невыезде в связи с завершением следствия.

После возбуждения дела имам обратился к верховному муфтию России Талгату Таджуддину и совету муфтиев, а также к патриарху Московскому Кириллу. Он просил проанализировать его речь на предмет наличия в ней признаков оправдания терроризма. Клирики обращение проигнорировали.