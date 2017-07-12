Среда, 12 июля 2017

Профсоюз журналистов и работников СМИ выступил с обращением в защиту обвиняемого по “делу Армии воли народа” Александра Соколова, который уже два года находится в СИЗО. Документ опубликован на сайте издания Colta.

“За сутки текст подписали 282 журналиста: именно по этой статье (282.2 УК) судят журналиста-расследователя, писавшего о коррупции в России”, – отмечает Colta.

“Мы считаем дикими подобные обвинения и подобные сроки наказания для людей, которые пропагандировали утопическую идею об ответственности политиков перед народом и не связаны ни с какой насильственной деятельностью. Мы уверены, что люди, вся вина которых состоит в призывах к мирному референдуму, должны быть немедленно освобождены из-под стражи, – говорится в обращении. – Мы, коллеги Соколова, уверены, что в его действиях нет состава уголовного преступления, а значит, он должен быть оправдан. Мы требуем, чтобы правоохранительные органы тщательно проверили возможную связь между его антикоррупционными расследованиями и преследованием Соколова по таким надуманным обвинениям”.

Обращение подписали среди прочих главные редакторы журнала РБК Валерий Игуменов, New Times Евгения Альбац, телеканала “Дождь” Роман Баданин, “Медиазоны” Сергей Смирнов, Republic Ирина Малкова, Russiangate Александрина Елагина, журналисты Олег Кашин, Елизавета Осетинская и другие.

29 июля 2015 года экономист и журналист РБК Соколов был арестован “делу АВН” вместе с другими фигурантами, публицистом Юрием Мухиным и компьютерщиком Валерием Парфеновым. 19 августа того же года Мухина, которому на тот момент было 66 лет, перевели под домашний арест. 18 декабря в СИЗО отправили отставного подполковника ВВС Кирилла Барабаша.

Всем четверым фигурантам инкриминирована часть 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации). Им грозит до восьми лет колонии.

Согласно фабуле дела, обвиняемые, образовав группу “За ответственную власть!”, продолжали деятельность запрещенной АВН “под благовидным предлогом организации и проведении референдума”, а также распространяли экстремистские материалы.

Производство по делу вела следователь по особо важным делам управления СКР по Центральному округу Москвы майор юстиции Наталья Талаева. Обвинительное заключение было утверждено со второго раза. В августе 2016 года сообщалось, что прокуратура указала следственному ведомству на несоответствие квалификации дела собранным материалам. После этого Талаева была вынуждена перепредъявить фигурантам обвинение.

АВН, которую возглавлял Мухин, была запрещена в 2010 году. После решения о запрете организации ее члены и образовали группу “За ответственную власть!”. Ее лидером также стал Мухин. Своей задачей группа называет проведение референдума, на котором должен быть принят закон об ответственности депутатов Госдумы и президента: в конце каждой каденции их в зависимости от результатов работы предлагается либо поощрять, либо подвергать уголовному наказанию.

Члены группы придерживаются националистических взглядов. Сам Мухин известен как убежденный сталинист и антисемит. Он одобряет агрессию России на Украине.