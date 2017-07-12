Среда, 12 июля 2017

Мне кажется, что святость вообще всегда проявляется в одном – в готовности презреть собственную жизнь и собственное благополучие ради мирового блага или ради чьего-то чужого блага. Было ли это в русской революции? Да, безусловно… Я прекрасно понимаю, что Дзержинский злодей, но понимаю и то, что Дзержинский в своем облике личного абсолютного бескорыстия и постоянного риска, в короткой своей жизни, из которой семнадцать лет прошло в каторге, конечно, некоторые черты святого имеет… Да, в Дзержинском были черты такого католического святого, абсолютного аскета. И многое из того, что он говорил и делал, наверное, может обеспечить ему бессмертие в памяти потомков.

Дмитрий Быков, писатель и публицист

Ссылки на вину “разнузданной стихии” хорошо нам известны из биографий почти всех исторических деятелей, купавшихся в крови по горло. Все они, разумеется, тяготились властью, “страдали”, и все по природе были добры, от Ивана Грозного до Дзержинского и Ленина. “Упорядочить террор” чрезвычайно хотел Марат, а Робеспьер как раз за несколько дней до 9-го термидора собирался установить гуманнейший образ правления. Это очень старая песня… “Золотое сердце” Дзержинского пустил в обращение Луначарский, человек недалекий. Но о сердечной доброте Ленина я лет шесть тому назад слышал рассказ Максима Горького: знаменитый писатель не без удивления вспоминал, как в свое время Ленин, гостя у него на Капри, часами играл на песке с маленькими детьми.

Марк Алданов. “Убийство Урицкого”