Среда, 12 июля 2017

В Китае в возрасте 61 года скончался диссидент, лауреат Нобелевской премии Лю Сяобо. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Последний месяц жизни Лю Сяобо провел в больнице на северо-востоке Китая, куда власти перевели его из тюрьмы. В июне у правозащитника диагностировали перешедший в терминальную стадию рак печени.

После того, как стало известно о болезни, несколько западных стран обратились к Китаю с просьбой выпустить Лю Сяобо для прохождения паллиативного лечения за границу. Однако власти страны ответили отказом, сославшись на то, что правозащитник не может передвигаться на дальние расстояния из-за своего состояния здоровья. В Нобелевском комитете возложили ответственность за смерть диссидента на правительство Китая.

Лю Сяобо родился 28 декабря 1955 года в городе Чанчунь в семье университетского профессора-коммуниста. В молодости был сельскохозайственным рабочим, рабочим на заводе, затем поступил в университет провинции Гирин.

После окончания университета молодой человек работал преподавателем филологии. В 1988-1989 году Лю Сяобо был в зарубежной командировке в Китае и Норвегии. В 1988-м он в интервью гонконгской журналистке заявил, что Китаю для того, чтобы пройти историческую трансформацию, понадобится “триста лет колониализма”.

Когда в 1989 году начались протесты на площади Тяньаньмэнь, Лю Сяобо вернулся в Китай и стал убеждать студентов прекратить уличные выступления, чтобы не пролилась кровь. За поддержку протестующих он был впервые арестован в июне 1989 года, и до января 1995 года находился в заключении.

В мае 1995 года Лю Сяобо снова арестовали за критику властей, однако через полгода отпустили, когда диссидент написал покаянное письмо, в котором признал свои ошибки.

Тем не менее Лю Сяобо после очередного освобождения продолжил правозащитную деятельность, и в 1996 году вновь был арестован, после чего находился в исправительном лагере до 1999 года.

В 2003 году правозащитник возглавил китайский ПЕН-центр.

В 2008 году Лю Сяобо подписал “Хартию-2008″ – манифест китайской интеллигенции с призывом к политическим реформам и демократизации КНР.

Вскоре после этого, 8 декабря 2008 года, за два дня до планировавшейся демонстрации проетста, Лю Сяобо арестовали в последний раз. В 2009 году диссидента приговорили к 11 годам тюрьмы за “подстрекательство к подрыву государственного строя”.

Это решение китайских властей вызвало протесты со стороны Евросоюза, США и Верховного комиссара ООН по правам человека.

В начале 2010 года Вацлав Гавел, Далай-лама XIV и другие люди выдвинули Лю Сяобо на соискание Нобелевской премии мира.

8 октября 2010 года Нобелевский комитет присудил правозащитнику премию “за долгую ненасильственную борьбу за основные права человека в Китае”. Лю Сяобо не позволили приехать на церемонию вручения премии, на мероприятии стул лауреата пустовал.

В самом Китае СМИ никак не освещали это событие. Китайские власти тогда заявили, что считают присуждение диссиденту премии “совершенно ошибочным”, а в заключении он находится за нарушение законов страны.

После того, как Лю Сяобо объявили нобелевским лауреатом, власти разрешили его жене Лю Ся навестить мужа. По одному из свидетельств, правозащитник заплакал, когда узнал о решении Нобелевского комитета. Лю Сяобо пожелал посвятить эту награду всем погибшим на площади Тяньаньмэнь.

После визита к мужу Лю Ся фактически была помещена под домашний арест. Жене правозащитника не позволяли покидать квартиру, к ней никому не разрешали приходить, у нее отключили телефон. В 2013 году ее брат был приговорен к 11 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Лишь незадолго перед смертью мужа Лю Ся позволили с ним воссоединиться.