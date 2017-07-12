Среда, 12 июля 2017

Владимир Кехман уйдет с поста гендиректора Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский, передает Интерфакс.

“Он (Кехман) сейчас уходит в отпуск, после отпуска с должности генерального директора он уходит. Мы рассматриваем различные кандидатуры на должность исполняющего обязанности генерального директора”, – сказал Мединский. По словам министра, в Минкульте ожидают получить от директора театра заявление об увольнении в течение месяца.

“Это связано с ведущимся против него судебным делом о банкротстве. Я имел с Кехманом на эту тему продолжительный разговор”, – уточнил министр культуры.

Мединский пояснил, что Кехман принял такое решение, чтобы “не подрывать имидж министерства культуры”.

“После нашего разговора Кехман сказал, что не хочет дожидаться решения того или иного (судебного. -Ред.), чтобы министерство культуры не выглядело здесь в невыгодном свете, -отметил министр. -По закону о банкротстве, не может распорядителем бюджетных средств быть человек, признанный судом банкротом”.

Кехман в настоящее время проходит процедуру банкротства. Она продлена до 13 июля. В апреле 2015 года “Коммерсант” сообщил, что Кехман обвиняется в хищении 18 миллиардов рублей, которые контролируемая им группа компаний JFC взяла в кредит у ряда банков.

Мединский заверил, что в ведомстве были довольны работой Кехмана. По его словам, за время его работы директором театра доходы учреждения выросли практически в полтора раза. “Этот год будет еще лучше предыдущего. Увеличилась заполняемость зала, был проведен ремонт, в том числе с привлечением внебюджетных средств, Кехман сам искал. Плюс к этому мы планируем в сентябре открыть долгострой, много лет театр был закрыт, там есть великолепный концертный зал”, – подчеркнул Мединский.

28 июня стало известно, что Кехман взял декретный отпуск по уходу за ребенком. Исполняющей обязанности директора была назначена бывший региональный менеджер по персоналу пивоваренной компании “Балтика” Снежана Любарь. С начала года Любарь была заместителем гендиректора театра.

29 марта 2015 года глава Минкульта Владимир Мединский уволил предыдущего гендиректора театра Бориса Мездрича после скандала с постановкой оперы “Тангейзер”. Назначенный на его место Кехман исключил ее из репертуара.

Опера была поставлена в декабре 2014 года. Действие в ней перенесено в наши дни. В версии режиссера режиссера-постановщика Тимофея Кулябина Иисус Христос стал героем эротического фильма, который снимает режиссер Тангейзер. После жалобы митрополита Тихона, заявившего, что постановка оскорбляет чувства верующих, в отношении Кулябина и Мездрича прокуратура возбудила административные дела по статье “Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики”. При этом сам митрополит спектакль не смотрел, а оценку постановки дал со слов зрителей.

25 февраля 2015-го СКР начал доследственную проверку на предмет присутствия в постановке состава статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды).

10 марта 2015 года мировой судья Центрального района Новосибирска Екатерина Сорокина не нашла состава правонарушения в административных делах о постановке оперы “Тангейзер”. Дела были прекращены.