Среда, 12 июля 2017

В аннексированный Крым, вероятно, доставлены не две, а все четыре газовые турбины Siemens, которые согласно контракту должны были быть установлены на строящейся электростанции в Тамани, Краснодарский край. Об этом сообщает Reuters.

На прошлой неделе агентство передавало, что две из четырех турбин прибыли из Тамани морем в Севастополь. Теперь же источники обнаружили на судне, пришвартованном в порту Феодосии, четыре объекта цилиндрической формы, накрытые брезентом. По форме и размерам эти объекты длиной несколько метров каждый соответствуют турбинам Siemens, фотографии которых опубликованы в открытом доступе, и генераторам к ним – генераторы поставляются в комплекте с турбинами.

В то же время, оговаривается Reuters, никаких определенных свидетельств, подтверждающих, что под брезентом в порту Феодосии находятся именно турбины Siemens, агентству найти не удалось.

Как позже в четверг сообщил ТАСС, представитель Siemens Вольфрам Трост отказался комментировать публикацию Reuters, назвав ее “спекуляцией”. “Актуальным остается наш предыдущий пресс-релиз: мы полагаем, что на полуострове находятся две наших турбины”, – подчеркнул Трост.

В марте нынешнего года германский концерн объявил, что на расположенном под Петербургом заводе “Сименс – технологии газовых турбин”, который является совместным предприятием Siemens и компании “Силовые машины” миллиардера Алексея Мордашова, изготовлены четыре турбины для поставки по контракту с “Технопромэкспортом” – дочерней фирмой “Ростеха” – на электростанцию в Тамани. На Краснодарский край санкции ЕС не распространяются.

10 июля в Siemens заявили, что не давали согласия на поставку турбин на аннексированный украинский полуостров, а “Технопромэкспорт” за последние несколько месяцев неоднократно письменно подтверждал, что в Крым оборудование не попадет. Концерн сообщил, что привлечет контрагента к ответственности.

Еще несколькими днями раньше в Siemens заверили, что “примут оперативные меры, чтобы предотвратить незаконное использование оборудования”. В частности, концерн не будет участвовать в монтаже турбин и обеспечивать их гарантийное обслуживание.

Между тем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в понедельник, что в Крыму “устанавливаются турбины российского производства, собранные в российских компаниях”.

Во вторник Siemens подал в Арбитражный суд Москвы иск к “Технопромэкспорту” и “Сименсу – технологиям газовых турбин”.

В тот же день посол Германии в России Рюдигер фон Фрич заявил, что расследовать обстоятельства поставок, нарушающих санкции ЕС, должны не германские, а российские власти. “Если то, что произошло, – правда, то Siemens была серьезно обманута, и это было нарушением контракта, серьезным подрывом доверия и очень сильным ударом по инвестициям в Россию”, – отметил дипломат.