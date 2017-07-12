Среда, 12 июля 2017

Судья Московского окружного военного суда Юрий Житников приговорил отставного офицера кадыровского батальона Внутренних войск “Север” Заура Дадаева, основного фигуранта дела об убийстве сопредседателя РПР-ПАРНАС Бориса Немцова, к 20 годам строгого режима со штрафом 100 тысяч рублей. Об этом сообщает “Медиазона”.

Также 34-летний Дадаев лишен воинского звания лейтенанта и ордена Мужества.

Четверо других подсудимых – 45-летний Анзор Губашев, его 34-летний брат Шадид Губашев, 37-летний бывший сотрудник чеченской милиции Темирлан Эскерханов и 47-летний Хамзат Бахаев – получили 19, 16, 14 и 11 лет строгого режима соответственно. Кроме того, каждому назначены штрафы 100 тысяч рублей и двухлетнее ограничение свободы после выхода из колонии.

Эскерханов также лишен специального звания прапорщик полиции.

29 июня коллегия присяжных объявила всех пятерых фигурантов виновными по пунктам “ж”, “з” части 2 статьи 105 (убийство по найму в составе организованной группы) и часть 3 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия). Дадаев в вердикте был назван исполнителем убийства Немцова, Анзор Губашев – непосредственным пособником Дадаева, остальные подсудимые – их сообщниками.

Также присяжные объявили всех фигурантов не заслуживающими снисхождения. Подсудимому, который признан заслуживающим снисхождения, не может быть назначено больше двух третей максимального срока.

В прениях, состоявшихся в среду после обсуждения последствий вердикта, старший прокурор уголовно-судебного управления прокуратуры Москвы Мария Семененко запрашивала для Дадаева пожизненный срок, для Анзора Губашева – 23 года строгого режима, для Шадида Губашева – 21 год, для Эскерханова – 19 лет, для Бахаева – 17 лет строгого режима. Для всех пятерых она также требовала штрафов 200 тысяч рублей, для всех, кроме Дадаева, – ограничения свободы на два года после выхода из колонии, для Дадаева и Эскерханова – лишения званий и награды.

Никто из подсудимых вину не признал.

Все пятеро фигурантов были задержаны в Ингушетии и Москве в разные дни в начале марта 2015 года, примерно через неделю после убийства Немцова. По крайней мере двое – Дадаев и Эскерханов – после задержания подвергались пыткам. Дадаев и братья Губашевы дали признательные показания; при этом Шадид Губашев свидетельствовал против Дадаева и своего брата, хотя они его в своих показаниях не упоминали. В дальнейшем все трое отказались от этих показаний и заявили о своей невиновности. Эскерханов и Бахаев с самого начала не признавали вину и не давали показаний на других фигурантов. При этом Бахаева ни Дадаев, ни Губашевы в своих показаниях не упоминали.

Наряду с Анзором Губашевым непосредственным пособником Дадаева СКР называл кадыровца Беслана Шаванова, служившего в “нефтяном полку” МВД по Чечне. Шаванов погиб при задержании в Грозном – также в начале марта 2015-го. Преследование кадыровца прекращено в связи со смертью.

Заказчиком и организатором убийства в деле назван кадыровец Руслан Мухудинов. Его местонахождение, как утверждал СКР, в ходе следствия установить не удалось. Материалы в отношении Мухудинова, а также “иных неустановленных лиц” выделены в отдельное производство. Мухудинов объявлен в международный розыск и заочно арестован.

В первые месяцы следствия было известно, что СКР интересуется замкомом батальона “Север” Русланом Геремеевым, у которого Мухудинов работал водителем. Однако следователи, побывав в Чечне, заявили, что не могут разыскать Геремеева. По информации СМИ, в июле 2015 года следователи подготовили проект постановления о заочном обвинении Геремеева и Мухудинова. Однако документ не утвердил председатель СКР Александр Бастрыкин, заявив, что для такого процессуального решения не хватает доказательств.

В декабре 2016 года судья Житников вызвал Руслана Геремеева и его племянника Артура Геремеева для дачи свидетельских показаний в процессе. Однако они вызов проигнорировали. Из кадыровцев в суде выступил только бывший командир “Севера” Алибек Делимханов – родной брат депутата Госдумы от “Единой России” Адама Делимханова, известного как лицо, близкое к главе Чечни.

Адвокаты семьи Немцова Вадим Прохоров и Ольга Михайлова настаивали на вызове в суд самого Рамзана Кадырова. В окружении Немцова не исключали, что глава Чечни причастен к убийству политика. Однако Кадыров в процесс вызван не был.

Слушания по существу дела продолжались с 3 октября прошлого года; процесс занял больше 80 заседаний. Наряду с Семененко обвинение поддерживали гражданский прокурор Алексей Львович и военный прокурор Антуан Богданов.

12 января 2017-го Житников по требованию прокуроров исключил из дела запись камеры наблюдения в подъезде дома Дадаева, свидетельствующую, по утверждению защиты обвиняемого, о его алиби на момент убийства. Как следует из этой записи, в момент преступления – 27 февраля 2015 года в 23:31 – Дадаев находился дома. Камера зафиксировала, что он заходит в подъезд в 16:45. Далее человек в куртке Дадаева, которого видно только со спины, покидает подъезд лишь в 0:40 следующего дня, то есть через час с лишним после гибели политика. Позже, примерно в 2 часа ночи 28-го числа, Дадаев, которого видно уже в лицо, вновь заходит в подъезд. Однако судья сослался на мнимые технические дефекты записи.

11 апреля Житников удалил братьев Губашевых из зала до окончания прений сторон, обвинив подсудимых в пререкательствах. После удаления прокурор Семененко зачитала присяжным признательные показания Анзора Губашева, данные им на следствии 18 марта 2015 года, вскоре после ареста.

31 мая из зала до окончания прений был удален и Эскерханов.

6 июня адвокаты семьи Немцова заявили, что причастность Бахаева к убийству не доказана. В прениях перед вынесением вердикта, а затем – после обсуждения его последствий они настаивали на оправдании Бахаева.

29 июня, после оглашения вердикта, адвокат Дадаева Марк Каверзин сообщил журналистам, что документ сфальсифицирован. Страницы вопросного листа были неправильно пронумерованы, и старшина присяжных, оглашая вердикт, вместо вопроса о доказанности одного из положений обвинения отвечала на вопрос о виновности одного из фигурантов. В дальнейшем, уже после оглашения ответ был исправлен.

После оглашения приговора в четверг адвокаты осужденных назвали вероятным его отмену в апелляции из-за многочисленных процессуальных нарушений.