По делу об убийстве Немцова дали сроки от 11 до 20 лет
Судья Московского окружного военного суда Юрий Житников приговорил отставного офицера кадыровского батальона Внутренних войск “Север” Заура Дадаева, основного фигуранта дела об убийстве сопредседателя РПР-ПАРНАС Бориса Немцова, к 20 годам строгого режима со штрафом 100 тысяч рублей. Об этом сообщает “Медиазона”.
Также 34-летний Дадаев лишен воинского звания лейтенанта и ордена Мужества.
Четверо других подсудимых – 45-летний Анзор Губашев, его 34-летний брат Шадид Губашев, 37-летний бывший сотрудник чеченской милиции Темирлан Эскерханов и 47-летний Хамзат Бахаев – получили 19, 16, 14 и 11 лет строгого режима соответственно. Кроме того, каждому назначены штрафы 100 тысяч рублей и двухлетнее ограничение свободы после выхода из колонии.
Эскерханов также лишен специального звания прапорщик полиции.
29 июня коллегия присяжных объявила всех пятерых фигурантов виновными по пунктам “ж”, “з” части 2 статьи 105 (убийство по найму в составе организованной группы) и часть 3 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия). Дадаев в вердикте был назван исполнителем убийства Немцова, Анзор Губашев – непосредственным пособником Дадаева, остальные подсудимые – их сообщниками.
Также присяжные объявили всех фигурантов не заслуживающими снисхождения. Подсудимому, который признан заслуживающим снисхождения, не может быть назначено больше двух третей максимального срока.
В прениях, состоявшихся в среду после обсуждения последствий вердикта, старший прокурор уголовно-судебного управления прокуратуры Москвы Мария Семененко запрашивала для Дадаева пожизненный срок, для Анзора Губашева – 23 года строгого режима, для Шадида Губашева – 21 год, для Эскерханова – 19 лет, для Бахаева – 17 лет строгого режима. Для всех пятерых она также требовала штрафов 200 тысяч рублей, для всех, кроме Дадаева, – ограничения свободы на два года после выхода из колонии, для Дадаева и Эскерханова – лишения званий и награды.
Никто из подсудимых вину не признал.
Все пятеро фигурантов были задержаны в Ингушетии и Москве в разные дни в начале марта 2015 года, примерно через неделю после убийства Немцова. По крайней мере двое – Дадаев и Эскерханов – после задержания подвергались пыткам. Дадаев и братья Губашевы дали признательные показания; при этом Шадид Губашев свидетельствовал против Дадаева и своего брата, хотя они его в своих показаниях не упоминали. В дальнейшем все трое отказались от этих показаний и заявили о своей невиновности. Эскерханов и Бахаев с самого начала не признавали вину и не давали показаний на других фигурантов. При этом Бахаева ни Дадаев, ни Губашевы в своих показаниях не упоминали.
Наряду с Анзором Губашевым непосредственным пособником Дадаева СКР называл кадыровца Беслана Шаванова, служившего в “нефтяном полку” МВД по Чечне. Шаванов погиб при задержании в Грозном – также в начале марта 2015-го. Преследование кадыровца прекращено в связи со смертью.
Заказчиком и организатором убийства в деле назван кадыровец Руслан Мухудинов. Его местонахождение, как утверждал СКР, в ходе следствия установить не удалось. Материалы в отношении Мухудинова, а также “иных неустановленных лиц” выделены в отдельное производство. Мухудинов объявлен в международный розыск и заочно арестован.
В первые месяцы следствия было известно, что СКР интересуется замкомом батальона “Север” Русланом Геремеевым, у которого Мухудинов работал водителем. Однако следователи, побывав в Чечне, заявили, что не могут разыскать Геремеева. По информации СМИ, в июле 2015 года следователи подготовили проект постановления о заочном обвинении Геремеева и Мухудинова. Однако документ не утвердил председатель СКР Александр Бастрыкин, заявив, что для такого процессуального решения не хватает доказательств.
В декабре 2016 года судья Житников вызвал Руслана Геремеева и его племянника Артура Геремеева для дачи свидетельских показаний в процессе. Однако они вызов проигнорировали. Из кадыровцев в суде выступил только бывший командир “Севера” Алибек Делимханов – родной брат депутата Госдумы от “Единой России” Адама Делимханова, известного как лицо, близкое к главе Чечни.
Адвокаты семьи Немцова Вадим Прохоров и Ольга Михайлова настаивали на вызове в суд самого Рамзана Кадырова. В окружении Немцова не исключали, что глава Чечни причастен к убийству политика. Однако Кадыров в процесс вызван не был.
Слушания по существу дела продолжались с 3 октября прошлого года; процесс занял больше 80 заседаний. Наряду с Семененко обвинение поддерживали гражданский прокурор Алексей Львович и военный прокурор Антуан Богданов.
12 января 2017-го Житников по требованию прокуроров исключил из дела запись камеры наблюдения в подъезде дома Дадаева, свидетельствующую, по утверждению защиты обвиняемого, о его алиби на момент убийства. Как следует из этой записи, в момент преступления – 27 февраля 2015 года в 23:31 – Дадаев находился дома. Камера зафиксировала, что он заходит в подъезд в 16:45. Далее человек в куртке Дадаева, которого видно только со спины, покидает подъезд лишь в 0:40 следующего дня, то есть через час с лишним после гибели политика. Позже, примерно в 2 часа ночи 28-го числа, Дадаев, которого видно уже в лицо, вновь заходит в подъезд. Однако судья сослался на мнимые технические дефекты записи.
11 апреля Житников удалил братьев Губашевых из зала до окончания прений сторон, обвинив подсудимых в пререкательствах. После удаления прокурор Семененко зачитала присяжным признательные показания Анзора Губашева, данные им на следствии 18 марта 2015 года, вскоре после ареста.
31 мая из зала до окончания прений был удален и Эскерханов.
6 июня адвокаты семьи Немцова заявили, что причастность Бахаева к убийству не доказана. В прениях перед вынесением вердикта, а затем – после обсуждения его последствий они настаивали на оправдании Бахаева.
29 июня, после оглашения вердикта, адвокат Дадаева Марк Каверзин сообщил журналистам, что документ сфальсифицирован. Страницы вопросного листа были неправильно пронумерованы, и старшина присяжных, оглашая вердикт, вместо вопроса о доказанности одного из положений обвинения отвечала на вопрос о виновности одного из фигурантов. В дальнейшем, уже после оглашения ответ был исправлен.
После оглашения приговора в четверг адвокаты осужденных назвали вероятным его отмену в апелляции из-за многочисленных процессуальных нарушений.