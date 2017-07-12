Среда, 12 июля 2017

Глава движения “Новороссия” Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что дебаты с лидером Партии прогресса Алексеем Навальным назначены на 20 июля. Об сообщает телеканал “Дождь”.

“Время и место будет определять штаб Алексея Анатольевича, они мне пока об этом не сообщили”, – сказал Гиркин.

Во вторник Навальный заявил о своем согласии провести публичные политические дебаты, на которые Гиркин от лица русских националистов вызвал политика. “Целью дебатов он (Гиркин. – Ред.) видит доказать, что я не являюсь ни патриотом, ни националистом, ни даже оппозиционером, – писал Навальный. – Подобный разговор с Игорем Ивановичем Стрелковым, который, конечно, является выразителем мнения определенной группы граждан РФ, мне интересен и я готов в нем участвовать”.

По словам Навального, он “безусловно претендует” на голоса всех избирателей, заявляющих о своих националистических взглядах. При этом политик подчеркивает, что у него с ними “существенные расходящиеся, а часто и противоположные взгляды” на многие вопросы.

“Тем не менее, я единственный кандидат в президенты, прямо заявляющий о том, что к политической жизни страны и участию в выборах должны быть допущены все политические силы, включая националистов. Тех самых националистов (и снова Стрелков типичный пример), многих из которых Кремль использовал для нагнетания имперской, антиукраинской и антизападной пропаганды; использовал для начала вредной, губительной для России войны, а теперь всячески прессует, загоняет в подполье и превращает в маргиналов. Постараюсь в ходе этих дебатов доказать, что я наилучший кандидат для всех избирателей, называющих себя патриотами”.

В 2014 году Гиркин во главе группы террористов участвовал в боях на востоке Украины и даже занимал должность “министра обороны ДНР”. 14 августа 2014 года стало известно об отставке Гиркина с этого поста. После этого бывший командир террористов заявил о намерении заняться борьбой с “цветным переворотом” в России. Позже осенью он агитировал за участие в “Русском марше за Новороссию”, однако в день акции, 4 ноября 2014-го, отказался от участия в ней, сославшись на антипутинскую позицию организаторов.

В настоящее время Гиркин возглавляет движение “Новороссия” и регулярно выступает с видеообращениями на YouTube. Гиркин включен в санкционные списки ЕС, США и других стран.