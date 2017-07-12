Среда, 12 июля 2017

Минюст обжаловал решение Европейского суда по правам человека по жалобе потерпевших при теракте в Беслане, по которому российские власти должны выплатить пострадавшим более трех миллионов евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Теперь дело могут рассмотреть в большой палате суда.

По мнению чиновников, в решении есть “очевидные противоречия” с судебной практикой по схожим делам в отношении других стран Совета Европы. В Минюсте считают оценку, которую суд дал действиям силовиков при штурме бесланской школы №1, “явным применением в отношении России двойных стандартов”.

13 апреля ЕСПЧ обязал Россию выплатить 409 потерпевшим при теракте компенсации на общую сумму 2 миллиона 955 тысяч евро и возместить им 88 тысяч евро судебных издержек.

Суд признал, что Россия нарушила в отношении заявителей статьи 2 (право на жизнь) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции. Согласно позиции суда, власти при штурме захваченной чеченскими сепаратистами школы не предприняли необходимых мер, чтобы минимизировать риски для заложников. В дальнейшем же, отмечалось в решении, не были расследованы обстоятельства теракта и причины гибели людей.

В Минюсте сразу же после опубликования решения назвали его “необоснованным” и заявили, что будут обжаловать.

Утром 1 сентября 2004 года более 30 чеченских сепаратистов под командованием Расула Хачбарова (Полковника) захватили бесланскую школу № 1 во время линейки по случаю начала учебного года. Вооруженные люди, приехавшие на покрытом тентом грузовике, открыли автоматную стрельбу поверх голов собравшихся и почти всех загнали в здание школы – большей частью в спортзал. После этого спортзал они заминировали. В последующие два дня почти все заложники-мужчины были расстреляны.

3 сентября около полудня к зданию подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых заложников. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины.

Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 – дети. Кроме того, погибли 10 спецназовцев ФСБ, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранения получили 810 заложников, а также спецназовцев ФСБ, милиционеров и военных.

Почти все участники захвата в ходе штурма были убиты. В живых остался только один – Нурпаши Кулаев. Его осудили к пожизненному сроку.

Жалобы в ЕСПЧ пострадавшие подали в июне 2007 – мае 2011 года. 2 июля 2015-го бóльшую часть жалоб суд признал обоснованными. При этом, однако, судьи отклонили предъявленные России обвинения по статьям 3 (запрещение пыток), 6 (право на справедливое судебное разбирательство), 8 (право на уважение частной и семейной жизни) и 10 (свобода выражения мнения) Европейской конвенции.

1 сентября 2016 года в школе № 1 были задержаны пятеро активисток комитета “Голос Беслана” – местных жительниц, чьи дети погибли либо были ранены в ходе штурма школы. Они пришли в спортзал в футболках с надписью “Путин – палач Беслана”. Всем участницам акции суды назначили штрафы или обязательные работы.