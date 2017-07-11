Вторник, 11 июля 2017

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет правительственных законопроектов о защите безопасности критической информационной инфраструктуры России. Об этом сообщает Интерфакс.

К КИИ отнесены информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети госорганов, а также автоматизированные системы управления технологическими процессами в оборонной промышленности, в области здравоохранения, транспорта, связи, кредитно-финансовой сфере, энергетике, топливной, атомной, ракетно-космической, металлургической, химической, горнодобывающей промышленности.

Базовым законом из пакета устанавливаются полномочия государственных органов в области обеспечения безопасности КИИ. Кроме того, в этом законе определяются права, обязанности и ответственность владельцев объектов КИИ, операторов связи и информационных систем, обеспечивающих взаимодействие этих объектов.

В пояснительной записке отмечается, что нанесение ущерба КИИ может привести к катастрофическим последствиям, а учитывая, что она является связующим звеном между другими секторами национальной инфраструктуры, неизбежно нанесет ущерб и им.

Законопроекты устанавливают обременения, налагаемые владельцев объектов КИИ в области обеспечения безопасности. Также определяются права и обязанности госорганов, регулирующих деятельности в сфере КИИ.

Кроме того, в УК вносится новая статья “Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру”. Она предусматривает до шести лет лишения свободу за неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации КИИ. Хакерские атаки на объекты КИИ будут наказываться заключением на срок до пяти лет, а совершенные организованной группой – до десяти.

23 июня директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников на правительственном часе в Госдуме попросил депутатов ускорить принятие нескольких законопроектов, в том числе о критической информационной инфраструктуре, о мессенджерах и об анонимайзерах. Встреча проходила в закрытом режиме. По словам главы комитета Госдумы по информполитике Леонида Левина, депутаты обсудили с Бортниковым инциденты с вирусом-вымогателем, степень защищенности страны от хакерских угроз, импортозамещение программного обеспечения, а также борьбу с противоправным контентом, “в том числе произведенном террористами”.

“По итогам информации, которую мы услышали, мы посмотрим, есть ли необходимость вносить изменения и дополнения в действующие законы”, – заявил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. При этом единорос заверил, что о новых запретах речи не было. “Не должны быть затронуты права и интересы законопослушных граждан и нарушены конституционные принципы охраны частной жизни человека”, – отметил Пискарев.