Вторник, 11 июля 2017

В Госдуму внесен законопроект об обязанности соцсетей удалять по заявлениям пользователей “запрещенную информацию”. Документ опубликован в базе законодательных инициатив нижней палаты.

Предлагается дополнить закон об информации статьей 10.1, согласно которой соцсети, зарегистрировавшиеся как “организаторы распространения информации”, количество пользователей которых на территории России составляет больше двух миллионов человек, должны будут создать представительство в России и по заявлениям пользователей в течение суток после их обращения удалять “запрещенную информацию”.

При этом в документе не уточняется, за какой именно период времени посещаемость соцсети в России должна составить два миллиона человек, чтобы сервис попал под действие закона.

К контенту, который не должен содержаться в соцсетях, авторы инициативы относят “информацию, которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица или его репутацию информацию”, а также “иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность”.

Кроме того, после удаления информации нужно будет “обеспечить удаление копий такой информации из социальной сети”.

Соцсети должны будут в течение трех месяцев хранить удаленный по обращениям пользователей контент и раз в квартал направлять в Роскомнадзор отчеты о выполнении обязанности по цензуре контента. Эти отчеты также надо будет размещать в самих соцсетях в открытом доступе.

В пояснительной записке авторы мотивируют необходимость введения контроля над содержимым соцсетей их возросшей ролью “во всех известных за последнее время внутригосударственных и международных конфликтах”. Инициаторы проекта ссылаются на опыт Германии, где якобы применяются похожие меры по контролю над информацией в соцсетях.

В другом законопроекте, внесенном теми же авторами, предлагается установить штрафы для соцсетей за отказ удалять информацию. В статью 13.31 КоАП (неисполнение обязанностей организатора распространения информации) вносится часть 4, согласно которой штрафы для граждан за нарушение обязанностей “оператора соцсетей” составят от трех до пяти миллионов рублей, для юрлиц – от тридцати до пятидесяти.

Документ внесли в Госдуму единороссы Сергей Боярский и Андрей Альшевских. Как передает Интерфакс, Боярский заявил, что законопроект поддержала фракция “Единой России” в Госдуме.

23 июня директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников на правительственном часе в Госдуме попросил депутатов ускорить принятие нескольких законопроектов по контролю над интернетом, в том числе о критической информационной инфраструктуре, о мессенджерах и об анонимайзерах. Встреча проходила в закрытом режиме. По словам главы комитета Госдумы по информполитике Леонида Левина, депутаты обсудили с Бортниковым инциденты с вирусом-вымогателем, степень защищенности страны от хакерских угроз, импортозамещение программного обеспечения, а также борьбу с противоправным контентом, “в том числе произведенном террористами”.

“По итогам информации, которую мы услышали, мы посмотрим, есть ли необходимость вносить изменения и дополнения в действующие законы”, – заявил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. При этом единорос заверил, что о новых запретах речи не было. “Не должны быть затронуты права и интересы законопослушных граждан и нарушены конституционные принципы охраны частной жизни человека”, – отметил Пискарев.