Вторник, 11 июля 2017

Госдума обязала вступающих в российское гражданство давать присягу. Соответствующие поправки были внесены в законопроект о лишении гражданства осужденных по “террористическим” и “экстремистским” статьям УК, принятый во втором чтении. Информация об этом появилась карточке законопроекта в базе законодательных инициатив нижней палаты парламента.

Текст присяги звучит так: “Я, (фамилия, имя, отчество), добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан;

исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции”.

От принесения клятвы при этом освобождаются несовершеннолетние, признанные судом недееспособными и те, кому не позволяют это сделать физические возможности.

За отказ принимать присягу человека можно будет лишить гражданства через суд. В документе также говорится, что основанием для лишения гражданства также является “сообщение заявителем заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации”. Авторы инициативы не уточняют, при каком именно поведении гражданин будет считаться нарушившим обязательство соблюдать законы: в проекте лишь констатируется, что этот факт будет устанавливаться судом.

Ввести обязательную присягу при получении гражданства России предложил 6 июля президент Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Володин в ответ пообещал разработать такую присягу и предусмотреть лишение гражданства за ее неисполнение.

Кроме того, нижняя палата парламента упростила получение российского гражданства украинцами. Если по общему правилу при принятии гражданства России иностранец обязан отказаться от предыдущего паспорта, то граждане Украины должны будут засвидетельствовать такой отказ “путем направления ими заявления об отказе от гражданства Украины в полномочный орган данного государства”. Документом, подтверждающим отказ, будет считаться нотариальная копия такого заявления. Граждане других стран, говорится в документе, также не обязаны выходить из предыдущего гражданства при получении российского, если они могут этого не делать в силу международного договора или “отказ от гражданства иностранного государства невозможен в силу не зависящих от лица причин”.

10 июля “Коммерсант” писал, что в закон о гражданстве могут включить норму, которая регламентирует процедуру “публичного отречения от гражданства Украины” при принятии российского. Это предполагалось сделать для украинцев, которые не могут получить справки о выходе из прежнего гражданства.