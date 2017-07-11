Вторник, 11 июля 2017

В Балтийском федеральном университете заявили, что сторонника лидера Партии прогресса Алексея Навального Олега Алексеева отчислили из вуза не за организацию митинга 12 июня, а за попытку дать взятку и неуспеваемость. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу БФУ.

“Данный студент уже отчислялся из университета за неуспеваемость весной 2016 года, задолго до начала своей политической активности, и был восстановлен в сентябре того же года. К сожалению, и после этого Алексеев пропускал занятия, а затем попытался дать взятку, чтобы “купить” недостающие часы по одному из предметов”, – заявили в вузе.

Пресс-служба цитирует написанную студентом объяснительную, в которой говорится, что он “совершил действия, направленные на получение отработанных часов по физкультуре, с помощью третьих лиц”.

Как уточняет “Новый Калининград”, по данным вуза, Алексеев пытался дать взятку не сотруднику учреждения, а некому пользователю соцсети за то, чтобы пропущенные часы по физкультуре были проставлены в электроннй системе контроля за посещаемостью. Сотрудники вуза, утверждают в БФУ, смогли это выявить и удалили из системы информацию о пропущенных занятиях.

В университете утверждают, что на момент отчисления Алексеев продолжал ликвидировать академические задолженности, и назвали сообщения в СМИ о его отчислении “формой давления на университет”. Между тем сам Алексеев утверждает, что успешно закрыл сессию.

Во вторник “Новый Калининград” сообщил, что Алексеева, студента третьего курса юрфака БФУ, подававшего уведомление на митинг 12 июня в Калининграде, который не был согласован, отчислили из вуза. Издание опубликовало копию приказа ректора об отчислении молодого человека, в котором говорилось, что его выгнали из вуза “в связи с противоправным поведением… выразившемся в проявлении неуважения к закону и суду в публичном пространстве”.