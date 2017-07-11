Вторник, 11 июля 2017

Судья Пресненского райсуда Москвы Евгений Найденов признал виновным предпринимателя Сергея Полонского по делу о хищении более 2,6 миллиарда при строительстве элитного жилья, сообщает Интерфакс. При этом Полонский и двое его подельников освобождены от наказания в связи с истечением срока давности.

“Признать Полонского виновным и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Освободить Полонского от наказания в связи с истечением срока давности. Освободить Полонского в зале суда”, – огласил решение судья Найденов.

В ходе прений гособвинитель Борис Лактионов просил назначить Полонскому наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 900 тысяч рублей. Кроме того, прокуратура для экс-главы финансового департамента компании Mirax Group Александра Паперно просила пять лет колонии общего режим, а для бывшего гендиректора ООО “Аванта” Алексея Пронякина – три года условно. Гособвинитель также просил удовлетворить в полном объеме гражданские иски.

Перед оглашением приговора Полонский сказал, что все обвинения являются бредом, а цель уголовного дела – захват его успешной компании. “Вы же все взрослые люди, вы не из Урюпинска какого-то. Вы должны понимать, что если верите в это обвинение, то должны лечиться у психиатра”, – заявил бизнесмен.

Полонский обвинялся в совершении двух эпизодов мошенничества в крупном размере, совершенных организованной группой (часть 4 статьи 159 УК), Паперно и Пронякин – в пособничестве этим преступлениям.

В июне 2013 года Полонскому было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве по делу о хищении 5,7 миллиарда рублей у дольщиков комплексов “Рублевская Ривьера” и “Кутузовская миля”. В дальнейшем сумма ущерба была снижена по эпизоду со строительством “Кутузовской мили” до 2,4 миллиарда рублей, а по эпизоду с ЖК “Рублевская Ривьера” – до 256 миллионов рублей.

В августе того же года Тверской суд Москвы заочно арестовал Полонского. Предприниматель был объявлен в международный розыск. В ноябре 2013 года он был арестован в Камбодже по запросу России, но в январе 2014 года его освободили из-под стражи.

В ночь на 17 мая 2015 года Полонский был депортирован из Камбоджи в Россию за нарушение камбоджийского иммиграционного законодательства. В соответствии с ним, иностранец может быть выслан из королевства, если он нарушит визовой режим, будет заниматься трудовой деятельностью без оформления соответствующего разрешения или создавать угрозу безопасности и общественного порядку. Полонскому были вменены нарушения по всем трем пунктам: он жил в Камбодже по просроченной на два года визе, незаконно занимался предпринимательской деятельностью и систематически нарушал общественный порядок.