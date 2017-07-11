Вторник, 11 июля 2017

Глава свердловского управления СКР Валерий Задорин временно отстранен от выполнения служебных обязанностей из-за “волокиты” при расследовании уголовного дела о невыплатах зарплат работникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. Об этом сообщается на сайте следственного ведомства.

Как сообщается, Задорина отстранили на время служебной проверки, которая проводится центральном аппаратом СКР по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина “в связи с волокитой, допущенной при расследовании уголовного дела”.

10 июля СКР отчитался, что продолжает расследование уголовного дела по части 1 статьи 145.1 УК (частичная невыплата зарплаты; до года колонии) из-за задолженности нижнетагильского предприятия перед своими сотрудниками.

По версии следствия, с апреля 2016 по январь 2017 года сумма задолженности превысила 13 миллионов рублей; зарплата не выплачивалась 195 работникам. В деле двое подозреваемых: директор завода и один из его учредителей.

Кроме того, тогда же были возбуждены два новых дела. Первое квалифицировано по статье 199.2 УК (сокрытие денежных средств либо имущества от взыскания налогов и сборов; до пяти лет колонии). Как утверждается, сумма сокрытых средств составляет около 4 миллионов рублей.

Второе дело было открыто по статье 159 кодекса (мошенничество; конкретная часть статьи не уточняется). В ведомстве заявили, что у завода было похищено также около 4 миллионов рублей.

Все три дела были соединены в одно производство. На имущество завода наложили арест.

Сообщение СКР появилось на другой день после прошедшей в Екатеринбурге встречи Владимира Путина с и.о. губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым. Как писал ТАСС, Путин передал чиновнику жалобы жителей региона, поступившие на июньскую прямую линию с главой государства.

В частности, он продемонстрировал письмо с НЗТИ, в котором говорилось о невыплате зарплат. Как говорилось в письме, что директор предприятия заявил, что не будет рассчитываться с работниками, пока к нему не обратится лично Путин.

“Надо понять – если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям, – заметил глава государства. – И вы сами на это посмотрите… Я еще попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру, чтобы разобрались”.

После беседы с Путиным Куйвашев заявил журналистам, что директора НЗТИ “уже ищут”.