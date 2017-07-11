Вторник, 11 июля 2017

Представитель гособвинения Мария Семененко попросила Московский окружной военный суд назначить Зауру Дадаеву, признанному присяжными виновным в исполнении убийства Бориса Немцова, наказание в виде пожизненного лишения свободы. Об этом сообщает Интерфакс.

“Прошу суд применить в отношении Дадаева дополнительное наказание в виде лишения его звания лейтенанта, а также лишения его Ордена Мужества”, – сказала Семененко. Кроме того гособвинитель попросила оштрафовать Дадаева на 200 тысяч рублей.

Кроме того, сторона обвинения попросила назначить Анзору Губашеву окончательное наказание в виде 23 лет, Шадиду Губашеву – 21 года, Темирлану Эскерханову – 19 лет, Хамзату Бахаеву – 17 лет лишения свободы. Также Семененко попросила лишить Эскерханова звания прапорщик полиции.

При вынесении приговора гособвинитель просила суд учесть совокупность смягчающих обстоятельств, в частности, положительные характеристики и наличие на иждивении малолетних детей.

Защита подсудимых просила суд воспользоваться своим правом на роспуск коллегии в связи с отсутствием в материалах дела доказательств причастности фигурантов к преступлению, любо вынести оправдательный приговор в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.

“Суд удаляется для вынесения приговора, который будет оглашен 13 июля”, – сообщил в среду председательствующий по делу Юрий Житников.

29 июня присяжные призналиподсудимых, виновным в участии в убийстве Немцова и не заслуживающим снисхождения. Ему, как и остальным, инкриминировали пункты “ж”, “з” части 2 статьи 105 (убийство по найму в составе организованной группы) и часть 3 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия). Максимальное наказание по первому из этих обвинений согласно кодексу – смертная казнь (в связи с мораторием на такую меру – пожизненный срок).

При этом вину Дадаева сочли доказанной 10 присяжных, двое высказались против. На вопрос, заслуживает ли он снисхождения, положительно ответили четверо членов коллегии.

Анзора Губашева присяжные единогласно признали виновным в убийстве в составе группы. В виновности его брата Шадида усомнился один член коллегии, Темирлана Эскерханова – двое. Доказанной вину Хамзата Бахаева сочли лишь восемь присяжных. За снисхождение для братьев Губашевых высказались по одному присяжному, для Эскерханова – двое, для Бахаева – четверо.

Также большинством голосов присяжные сочли всех подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения по вопросу о незаконном обороте оружия.