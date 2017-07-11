Вторник, 11 июля 2017

“Громадське ТБ” опубликовало попавший в его распоряжение проект закона “Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины”. О том, что такой документ готовится Советом национальной безопасности и обороны во главе с его секретарем Александром Турчиновым, стало известно уже некоторое время назад, однако конкретные положения законопроекта до сих пор не обнародовались.

Как сообщает телеканал, рассмотреть и утвердить документ предполагалось на следующей неделе во время очередного заседания СНБО. Однако в итоге Турчинов отложил обсуждение, пояснив это “необходимостью дополнительных консультаций с нашими стратегическими партнерами”.

В законопроекте 11 статей. “Громадське” обращает внимание на то, что переходные положения в тексте отсутствуют, хотя обычно они в подобных документах имеются.

В преамбуле законопроекта констатируется, что Россия ведет вооруженную агрессию против Украины и оккупировала часть ее территории с помощью своих вооруженных сил. Телеканал отмечает, что такая характеристика ситуации на законодательном уровне дается впервые.

Статья 1 определяет оккупированную территорию как “сухопутную территорию, в границах которой формирования вооруженных сил Российской Федерации, незаконные вооруженные формирования, созданные при содействии Российской Федерации, подчиненные ей, управляемые, контролируемые и финансируемые нею, и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют власть”. Также к оккупированным территориям отнесены внутренние воды захваченных районов, прилегающие морские воды и воздушное пространство над ними.

Для оккупированных территорий устанавливается “особый правовой режим пересечения их границ, осуществления сделок, реализации и обеспечения прав и свобод человека и гражданина”.

Часть 2 документа объявляет любые акты, изданные на оккупированной территории, недействительными. Также она закрепляет право беженцев на собственность, оставшуюся в этих районах. Подтверждается и право государственной собственности на имущество на оккупированных территориях.

В статье 4 констатируется, что условиями возвращения оккупированных территорий под суверенитет Украины являются их освобождение и восстановление на них конституционного строя.

В статье 6 среди прочего подчеркивается: “Украина не несет ответственности за противоправные действия РФ как государства-агрессора и контролируемых ею незаконных вооруженных формирований на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей”.

Статья 7 подчеркивает неотъемлемое право Украины на самооборону. Для реализации этого права, говорится в статье 8, возможно привлечение армии, СБУ, разведки, Нацгвардии и других сил.

Статья 9 наделяет президента Украины правом принимать решения об использовании армии и иных военных формирований “для сдерживания и отражения вооруженной агрессии РФ”. Также главе государства предоставляются полномочия вводить военное положение.

Статья 10 возлагает руководство силами и средствами на оккупированных территориях объединенному оперативному штабу вооруженных сил. Согласно статье 11 именно начальник этого штаба, назначаемый президентом, определяет порядок пересечения линии размежевания и правила провоза товаров.

По данным источников “Громадського” из числа чиновников и депутатов, Верховная рада рассмотрит законопроект осенью.