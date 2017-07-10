Понедельник, 10 июля 2017

Дело Дмитрия Крепкина, обвиняемого в нападении на омоновца Звонарева во время московской антикоррупционной акции 26 марта, ушло в прокуратуру. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на адвоката политзека Светлану Сидоркину.

Если надзорное ведомство утвердит обвинительное заключение, то суд над Крепкиным, по предположению адвоката, начнется уже в следующем месяце.

32-летний москвич Крепкин – мастер по ремонту оборудования, 26 марта впервые участвовавший в протестной акции, – был задержан 16 мая и двумя днями позже арестован. В дальнейшем его арест продлили до 16 августа.

Как и прочим шестерым фигурантам “дела 26 марта”, о которых известно СМИ, Крепкину вменена часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающая до пяти лет колонии. Дело вел старший следователь центрального главка СКР по особо важным делам Алексей Северилов. Руководит следственной группой полковник юстиции Рустам Габдуллин; он же возглавляет и следственную группу СКР по Болотному делу.

Как утверждает следственное ведомство, на антикоррупционной акции 26 марта Крепкин ударил по ноге омоновца Звонарева. При этом на видеозаписи плохого качества, которая легла в основу обвинения, удар не виден.

Сам Звонарев не обращался к медикам и не подавал рапорт об обнаружении признаков преступления. Однако в своих показаниях он утверждает, будто испытал от удара “сильную физическую боль”. Ранее сообщалось, что на очной ставке Звонарев заявил об отсутствии претензий к политзеку.

Крепкин вину полностью отрицает. Он настаивает на том, что удар пришелся не по ноге Звонарева, а по его дубинке. Как отмечает адвокат Сидоркина, ее подзащитный заступился за мужчину, которого попытались схватить просто за то, что он стоял на месте.

Самого обвиняемого на акции 26 марта силовики избили. Он получил не меньше шести ударов; в травмпункте у него зафиксировали кровоподтеки по всему телу.

“Дело 26 марта” СКР начал фабриковать непосредственно по окончании антикоррупционной акции. Все семеро фигурантов, о которых известно на сегодня, содержатся в СИЗО. Двое арестованных – 27-летний актер Юрий Кулий и 39-летний столяр Александр Шпаков – уже осуждены в особом порядке к восьми месяцам колонии-поселения и полутора годам общего режима соответственно; приговор Кулию 19 июня вступил в силу. Продолжается суд над 32-летним разнорабочим Станиславом Зимовцом, который в итоге отказался признать вину. Следствие по делу 30-летнего грузчика Андрея Косых, насколько известно, пока не завершено. 9 июня был арестован 31-летний Дмитрий Борисов, активист движения “14%”, а 11-го – 44-летний Алексей Политиков, один из ключевых активистов “Артподготовки” Вячеслава Мальцева.