Понедельник, 10 июля 2017

Судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь продлила фигуранту “дела 26 марта” Андрею Косых срок содержания в СИЗО еще на месяц – до 12 августа. Об этом сообщает “Медиазона”.

Старший следователь центрального главка СКР по особо важным делам Алексей Северилов на слушаниях заявил, что следствие по делу Косых фактически завершено, а продлить арест политзека необходимо на время его ознакомления с материалами дела. Срок следствия по всему “делу 26 марта”, добавил Северилов, продлен до 26 сентября.

Сам Косых просил Дударь о переводе под домашний арест. Между тем адвокат политзека Леонид Альперович поддержал ходатайство Северилова о дальнейшем содержании своего клиента в СИЗО. На вопрос “Медиазоны”, защищает ли он Косых по соглашению или по назначению, Альперович отвечать отказался.

Косых 31 год, он уроженец Тамбова, работал грузчиком. Под арестом содержится с 13 апреля. Ранее сообщалось, что ему, как и прочим фигурантам “дела 26 марта”, о которых известно СМИ, предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающей до пяти лет колонии. Эту информацию подтверждает и нынешняя публикация “Медиазоны”.

Между тем в карточке дела о продлении ареста на сайте Мосгорсуда указана иная квалификация дела – по части 2 статьи 213 кодекса (хулиганство с сопротивлением представителю власти), санкция которой составляет до семи лет реального срока. Чем объясняется появление этой информации, неизвестно.

В деле два эпизода. Как утверждается, 26 марта на антикоррупционном митинге в Москве Косых у подземного перехода, ведущего на станцию метро “Тверская”, ударил в голову некоего полицейского. Позже во время той же акции, заявляет СКР, Косых нанес удар ногой в голову еще одному силовику – полицейскому 2-го оперполка столичного УМВД Евгению Гаврилову, – после чего тот потерял сознание. Ранее Гаврилов проходил потерпевшим по делу болотника Ивана Непомнящих.

Сообщалось, что Косых полностью признал вину. Между тем материалы в отношении других фигурантов “дела 26 марта”, пошедших на сделку с прокуратурой, были отправлены в суд еще в начале мая.

Родственники Косых, так же как и адвокат, с прессой не общаются; на нынешние слушания о продлении ареста они также не пришли. По информации “Медиазоны”, не контактировать с журналистами семье политзека порекомендовал назначенный адвокат.

22 апреля “Дождь” опубликовал интервью Косых, взятое в ИВС на Петровке, где он содержался до отправки в СИЗО-5 “Водник”. Политзек рассказал, что ранее не интересовался политикой, однако после публикации расследования ФСБ о собственности премьера Дмитрия Медведева в первый раз вышел на протестную акцию. На Тверской Косых увидел, как полицейские бьют демонстрантов. Это возмутило его, и он стал защищать протестующих. По словам политзека, он побил трех силовиков.

Косых заметил, что “сам по себе человек не драчливый”. “Не знаю, как это произошло, – рассказал он. – Но в тот момент происходящее показалось мне несправедливым. Сначала они девушку толкнули, и меня это задело. Потом начали парней брать, но не матерых, а послабее. Один на парапете стоял – схватили, второго била толпа. И каждый раз я спонтанно реагировал – просто такая атмосфера была. Я кидался, чтобы защитить”.