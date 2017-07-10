Понедельник, 10 июля 2017

Западные СМИ рисуют Россию неким монстром… Естественно, все обвинения бездоказательны… зачем именно России неизменно выступать на международных площадках с миротворческими инициативами, направленными как раз против вредоносной деятельности государственных и негосударственных субъектов в информационном пространстве? Почему именно мы выступаем за принятие правил ответственного поведения в виртуальной сфере, в то время как наши обвинители раз за разом саботируют этот процесс?

Андрей Крутских, cпецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в области информационной безопасности

Джозеф Сэрфес. Сэр Питер… хотя, конечно… я не отрицаю… видимость против меня… однако, если вы согласны меня выслушать… я не сомневаюсь… что мои объяснения… вполне вас удовлетворят… небо свидетель…

Сэр Питер Тизл. Что вы подлец! И я вас оставляю наедине с вашей совестью.

Джозеф Сэрфес. Вы слишком поспешны, сэр Питер. Вы должны меня выслушать. Человек, который не желая удостовериться, отказывает…

Ричард Бринсли Шеридан. “Школа злословия”