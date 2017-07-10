Понедельник, 10 июля 2017

Уголовно-исполнительная инспекция ФСИН подала в Симоновский райсуд Москвы представление о замене Алексею Навальному условного срока три с половиной года, назначенного по делу “Ив Роше”, реальным заключением в колонии. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Представление зарегистрировано, однако решение о принятии его к рассмотрению или же отказе в таковом пока не принято.

29 июня чиновники уголовно-исполнительной инспекции явились к Навальному в спецприемник, где он отбывал 25-суточный административный арест за организацию протестной акции 12-го числа, и предупредили о возможности отмены его условного осуждения как по делу “Ив Роше”, так и по делу “Кировлеса”.

Согласно частям 4, 5 статьи 190 УИК (ответственность условно осужденных) наличие у лица, которому вынесен условный приговор, двух постановлений о привлечении к административной ответственности в течение года в пределах испытательного срока является основанием для обращения в суд с представлением о замене условного срока реальным.

Арест за акцию 12 июня стал для Навального вторым с начала года: ранее он получил 15 суток ареста за организацию первой антикоррупционной акции – 26 марта. Оба постановления об аресте уже вступили в законную силу после рассмотрения Мосгорсудом апелляций на них.

В августе прошлого года Люблинский райсуд Москвы отклонил схожее представление фсиновцев, и Мосгорсуд решение подтвердил. Однако ФСИН добивалась ужесточения Навальному приговора по другому основанию – из-за того, что он четыре раза явился отмечаться в уголовно-исполнительную инспекцию с опозданием.

В апреле, после ареста Навального за акцию 26 марта, фсиновцы направили в Симоновский райсуд представление о вынесении решения, которое бы обязывало политика не совершать административных правонарушений. Однако суд отказался принимать бумагу к рассмотрению.