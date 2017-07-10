Понедельник, 10 июля 2017

Пресс-бюро ФСИН опровергло обращение в Симоновский райсуд Москвы с представлением о замене Алексею Навальному условного срока три с половиной года по делу “Ив Роше” реальным заключением в колонии. Об этом сообщает Интерфакс.

О представлении тюремного ведомства во вторник сообщили в Симоновском райсуде. Как утверждалось, бумагу подал замначальника филиала № 15 уголовно-исполнительной инспекции столичного главка ФСИН. Сообщалось, что представление зарегистрировано, однако решение о принятии его к рассмотрению или же отказе в таковом пока не принято.

Позже 11 июля в суде заявили, что бумага возвращена заявителю из-за нарушения в оформлении: представление не было подписано.

29 июня чиновники уголовно-исполнительной инспекции явились к Навальному в спецприемник, где он отбывал 25-суточный административный арест за организацию протестной акции 12-го числа, и предупредили о возможности отмены его условного осуждения как по делу “Ив Роше”, так и по делу “Кировлеса”.

Согласно частям 4, 5 статьи 190 УИК (ответственность условно осужденных) наличие у лица, которому вынесен условный приговор, двух постановлений о привлечении к административной ответственности в течение года в пределах испытательного срока является основанием для обращения в суд с представлением о замене условного срока реальным.

Арест за акцию 12 июня стал для Навального вторым с начала года: ранее он получил 15 суток ареста за организацию первой антикоррупционной акции – 26 марта. Оба постановления об аресте уже вступили в законную силу после рассмотрения Мосгорсудом апелляций на них.

Ранее фсиновцы дважды обращались в суд с требованием заменить условный срок политику реальным. Первый раз речь шла о приговоре по делу “Кировлеса”, второй раз – о решении по делу “Ив Роше”. Оба раза – в мае 2015 и в августе 2016 года Люблинский райсуд Москвы представления отклонял, а Мосгорсуд оставлял отказы в силе.

В апреле, после ареста Навального за акцию 26 марта, фсиновцы направили в Симоновский райсуд представление о вынесении решения, которое бы обязывало политика не совершать административных правонарушений. Однако суд отказался принимать бумагу к рассмотрению.